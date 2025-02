Il tecnico dei biancoverdi dopo l’inaspettato stop per 1-0 in casa dei crotonesi, nell’anticipo di ieri: «Una squadra che deve vincere il campionato non può concedere troppe palle-gol all'avversario»

Lo scossone arriva già nell'anticipo del diciannovesimo turno del campionato di Eccellenza dal momento che la Vigor Lamezia cade inaspettatamente allo stadio Sant'Antonio, casa dell'Isola Capo Rizzuto. I vigorini infatti, cedono per 1-0 grazie al gran gol di Palermo nella ripresa, sancendo così un KO che non avveniva da nove giornate, il secondo stagionale.

La delusione di Salerno

Nel post gara, ai microfoni del nostro Network, si è espresso in esclusiva il tecnico biancoverde, Rosario Salerno: «Siamo stati un po' imprecisi sotto porta e nelle occasioni che abbiamo avuto. Otre a questo, però, non è stata quella squadra cattiva che mi aspettavo perché in determinate situazioni si deve fare gol».

E ancora: «Il gol subito è stato su una palla in uscita sbagliata da noi, in ogni caso una squadra che deve vincere il campionato non può sbagliare troppe palle-gol e, soprattutto, non deve dare l'occasione all'avversario di essere pericoloso. In attacco poi non abbiamo inciso per le potenzialità che avevamo e, durante il match, concedevamo troppe palle alte a loro, sapendo che l'Isola Capo Rizzuto è cambiata molto ed è molto più fisica nella struttura della rosa. Insomma, c'è stata poca cattiveria agonistica e le seconde palle non le abbiamo mai prese». Dalla mini fuga alla possibilità di riaprire il campionato per Reggioravagnese e Praiatortora, mentre la Vigor Lamezia deve rialzarsi già domenica prossima, nel match interno contro la Palmese.