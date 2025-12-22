Una rincorsa che sembrava compromessa, poi l'accelerata che ha portato gradualmente la DB Rossoblù ai vertici della classifica. Nell'ultima gara del 2025, ovvero l'ultima di andata del campionato di Eccellenza, la squadra di mister Mario Magarò festeggia il Natale agganciando la zona play off, a quota 23 punti, e con una partita da recuperare (contro la Paolana). Battuto infatti il Soriano Fabrizia per 1-0 dopo una sfida tiratissima, ma alla fine i muscoli li hanno mostrati i padroni di casa. Decisiva la rete di Catania nel finale di match.

Parla Magarò

Ecco le parole del tecnico dopo il quarto risultato utile consecutivo: «Agganciamo il quinto posto che è il giusto premio per i ragazzi, considerando anche la partita da recuperare. Incontravamo una squadra che è attualmente tra le più in forma del campionato e veniva dalla vittoria contro il Praiatortora, settimana scorsa capolista, e dal successo di Bocale. Più volte siamo stati vicini al vantaggio, poiché ci è stato annullato un gol ad Azzinnaro e non ci è stato concesso un possibile penalty ai danni di Godoy, poi dopo la loro espulsione la gara è stata in discesa. In ogni caso il successo contro questo avversario non era scontato. Adesso godiamoci questa pausa ma con la testa alla finale di Coppa Italia Dilettanti, ed è bello arrivarci con una vittoria».