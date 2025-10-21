La dirigenza si sta muovendo per cercare il nome del nuovo allenatore e, con l'ex tecnico del Rende, i contatti sembrano molto avanzati

Il primo scossone dalla panchina arriva da Luzzi. Dopo sei giornate del campionato di Eccellenza la DB Rossoblù Luzzi, con l'etichetta di neopromossa ma di fatto una candidata ai vertici, stenta a decollare e ha raccolto finora solo sei punti, con una sola vittoria all'attivo, galleggiando sul pelo della soglia play out: troppo poco per la qualità dell'organico di questa squadra.

Spinelli verso la panchina

L'ultimo scivolone è arrivato domenica, davanti ai propri tifosi, contro la capolista Praiatortora. Una sconfitta che è costata la panchina a mister Rosario Salerno, scuotendo dunque l'ambiente luzzese.

All'orizzonte c'è il big match interno contro la Reggioravagnese ma, per quel momento, la squadra avrà il suo nuovo allenatore. Tanti sono i sondaggi in queste ore e, il favorito, sembra essere Andrea Spinelli, come avevamo già scritto domenica. Avanzati infatti i contatti con il tecnico che, peraltro, si è già seduto su questa panchina due stagioni fa.

Si punta sull'esperienza dunque, con il tecnico che nel suo curriculum vanta le esperienze sulle panchine di Morrone, Aprigliano, San Marco, Ve Rende e Rende. Nulla ancora è ufficiale ma tutte le strade sembrano portare a questa direzione, e con l'annuncio che potrebbe anche essere imminente, perché la DB Rossoblù Luzzi non può più permettersi passi falsi in campionato. Tra i nomi accostati alla panchina anche quelli di De Angelis, Pascuzzo e Morelli.