La quindicesima e ultima giornata del campionato di Eccellenza calabrese si è aperta ieri con l'anticipo tra Gioiosa Jonica e Morrone. Le due squadre hanno chiuso il loro 2022 pareggiando per 0-0. Oggi in campo il resto delle formazioni. Ecco i risultati finali, la classifica e il prossimo turno in programma domenica 8 gennaio 2023.

I risultati della quindicesima giornata

Gioiosa Jonica-Morrone 0-0 giocata ieri

Bocale-Reggiomediterranea 0-1

Gioiese-Acri 2-0

Paolana-Isola Capo Rizzuto 1-0

Promosport-Soriano 2-0

Rende-Brancaleone 0-0

Sersale-Gallico Catona 1-0

Stilomonasterace-Scalea 1-1

Il prossimo turno (8 gennaio 2023)

Bocale-Isola Capo Rizzuto

Acri-Reggiomediterranea

Gioiese-Promosport

Gioiosa Jonica-Brancaleone

Paolana-Morrone

Rende-Scalea

Sersale-Soriano

Stilomonasterace-Gallico Catona