Un grande gol di Bessa fa sognare il popolo viola. Dopo il successo della scorsa gara a Soriano, per i pianigiani arriva un'altra importante affermazione contro compagini di alta classifica. Il presidente Martino: «Sta andando tutto a gonfie vele»

La Gioiese non si ferma più e batte in casa 1-0 il quotato Digiesse Praia Tortora. Dopo il successo della scorsa gara a Soriano, arriva un'altra affermazione contro compagini di alta classifica nel campionato di Eccellenza. Un grande gol di Bessa sotto l'incrocio al 23' del primo tempo (su assist di Tossi e velo di Lucà) regala una vittoria che fa sognare il popolo viola. I pianigiani navigano con il vento in poppa e la zona playoff adesso dista solo quattro lunghezze.

Le interviste

«Ognuno ha dato il massimo su ogni pallone per conquistare la vittoria - ha dichiarato ai microfoni del proprio club l'allenatore della Gioiese Mario Dal Torrione -. Abbiamo lottato a testa alta e affrontato il match con il giusto equilibrio. Quando c'è qualità e applicazione tutto è più facile. Se si mantiene alta la concentrazione, possiamo giocarcela con tutti».

Molto soddisfatto della prestazione dei suoi il presidente Filippo Martino: «Ai ragazzi non posso chiedere di più. Hanno giocato con il cuore. Siamo una squadra competitiva, i calciatori sono tranquilli, miriamo in alto e sta andando tutto a gonfie vele. Ai tifosi chiedo di venire allo stadio a sostenerci».