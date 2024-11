La diciottesima giornata del campionato di Eccellenza, la terza del girone di ritorno, si è aperta con il successo esterno del Soriano. La formazione vibonese ha espugnato per 2-0 il "Marco Lorenzon" di Rende, conquistando 3 punti importantissimi in chiave salvezza. Oggi pomeriggio il resto della giornata che ha però visto la defezione del match tra l'Acri e la Morrone. La gara in questione è stata infatti rinviata già in mattinata per impraticabilità del campo, causato dalla neve caduta durante la notte scorsa sulla città silana. Di seguito i risultati finali, la classifica e il prossimo turno.

I risultati della 18esima giornata

Rende-Soriano 0-2 ieri

Bocale-Brancaleone 0-2

Acri-Morrone rinviata per neve

Gioiese-Sersale 1-0

Gioiosa J-Gallico Catona 1-0

Paolana-Scalea 1-2

Reggiomediterranea-Isola CR 4-1

Stilomonasterace-Promosport 3-2

La classifica

Gioiese 45

Scalea 36

Promosport 35

Reggiomediterranea 35

Isola CR 31

Brancaleone 28

Soriano 25

Stilomonasterace 24

Morrone 24

Rende 22

Gioiosa Jonica 21

Paolana 20

Gallico Catona 18

Sersale 15

Bocale 11

Acri 10

Il programma della 19esima giornata (28-29 gennaio)

Isola CR-Gioiese sabato 28

Brancaleone-Acri

Gallico Catona-Paolana

Morrone-Reggiomediterranea

Promosport-Rende

Scalea-Bocale

Sersale-Stilomonasterace

Soriano-Gioiosa Jonica