Blitz pesante della Gioiese che, nell'ultima uscita del 2025, espugna il campo del Bocale. La formazione viola sorride grazie a un gol, all'altezza del quarto d'ora della ripresa, con Patriarca. Sono tre punti fondamentali, vista anche la classifica che ancora non sorride.

Parla Mesiti

Nel post partita si è espresso il tecnico Girolamo Mesiti, contento innanzitutto per questa iniezione di fiducia proprio all'ultima dell'anno solare: «A prescindere dalla classifica della nostra rincorsa, questa è una buona iniezione di entusiasmo per i ragazzi che, da quando sono arrivato, si sono messi a disposizione totale. Anche nelle passate partite avevamo offerto delle buone prestazioni, ma senza portare punti a casa. Oggi però volevamo rimanere aggrappati al nostro obiettivo, e la vittoria oltre che a essere voluta è stata meritata».

La montagna da scalare rimane ripidissima: «Certamente la risalita è difficile - continua il tecnico - come difficili sono tutte le partite, ma noi ci crediamo e dobbiamo farlo, con la consapevolezza che possiamo giocarci questa salvezza contro tutti».