Una sola sconfitta nel girone di ritorno per i neroverdi che domenica vanno a Rossano: «Se giochiamo come fatto nella prima frazione, prendiamo gli schiaffi»

Continua il percorso della Palmese che sta spingendo in questo rush finale di stagione. Il club neroverde, in occasione della ventisettesima giornata del campionato di Eccellenza, ha ragione sul Castrovillari superandolo per 3-1 e continuando così ad alimentare quella sottile ma ancora viva fiammella dei play off.

Nonostante un primo tempo sottotono, i locali trovano il vantaggio agli sgoccioli dell'intervallo con Gigi Le Piane, con annessa dedica all'imminente nuovo arrivo in famiglia. Nella ripresa si vede però un'altra Palmese, anche se gli ospiti trovano il momentaneo pareggio con Habachi che dura solo pochi minuti, dal momento che Lavecchia ristabilisce le distanze su calcio di rigore. Nei minuti finali ancora Le Piane sigla la doppietta e mette al sicuro il risultato. Continua la marcia poderosa della squadra di mister Bracco in questo girone di ritorno, avendo perso una sola volta in dodici uscite.

Le parole di mister Bracco

Ampia analisi post partita da parte del tecnico neroverde, Saso Bracco, ai microfoni ufficiali del club: «La squadra inizialmente non riusciva a esprimere il proprio gioco, sembrava come svogliata e molle forse perché i ragazzi erano un po' tesi vista l'importanza che ricopriva questa partita dal momento che per noi era come una finale, soprattutto se volevamo alimentare il sogno dei play off». Come accennato, un girone di ritorno quasi perfetto, ma con una graduatoria che non sembra cambiare: «La classifica mi fa impazzire - continua Bracco - se penso che nel girone di ritorno abbiamo perso solo una volta e siamo comunque ottavi, a tre punti dalla griglia play off. Purtroppo paghiamo alcuni punti lasciati per strada come quelli contro Praiatortora e Cittanova. In ogni caso i ragazzi sono i primi a credere ancora nell'obiettivo, dunque se vogliamo arrivarci dobbiamo batterci contro le più forti, e domenica dovremo fare visita alla Rossanese».



Una sfida che potrebbe essere decisiva per i neroverdi: «Non abbiamo l'assillo del risultato, ma è anche vero che vorremmo farci il regalo degli spareggi. Se giochiamo come nella prima frazione, però, a Rossano prendiamo gli schiaffi. I ragazzi vogliono fare più punti possibili».