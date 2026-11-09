Prestazione di forza, carattere e grande organizzazione tattica per la Palmese che, nella nona giornata del campionato di Eccellenza, ferma sul pari la capolista e lanciatissima Dbr Luzzi. Allo stadio "Giuseppe Lo Presti" termina 0-0, un risultato che permette ai neroverdi di rimanere a ridosso della zona playoff ma che, per quanto espresso sul terreno di gioco, va stretto allo spettacolo.

Nel post-partita è stato proprio il tecnico neroverde Massimo Brasile ad analizzare la prova dei suoi, evidenziando l'equilibrio e l'intensità visti in campo.

«Gara a viso aperto: 0-0 bugiardo, merito di tutta la squadra»

«Abbiamo sofferto in alcuni tratti della partita ma siamo stati estremamente bravi a reggere l'impatto», ha spiegato mister Brasile a fine gara. «Il fatto di non aver subito reti non è merito solo del portiere Iannì, ma di tutta la squadra per il lavoro di sacrificio svolto. Inoltre va ricordato che è la prima volta in questo campionato in cui non andiamo a segno: eravamo sempre andati in gol finora e questo la dice lunga sull'equilibrio costante che si è visto contro la Dbr Luzzi».

Il tecnico si è poi soffermato sull'andamento pirotecnico del match: «Nel primo tempo abbiamo rischiato qualcosa sulle loro palle preventive e sui calci piazzati, mentre nella ripresa entrambe le squadre hanno giocato a viso aperto. In ogni istante la partita si poteva sia vincere che perdere. Penso davvero che lo 0-0 sia un risultato bugiardo e non racconti il vero andamento della gara, che per le occasioni create poteva benissimo finire 4-4».

Primo bilancio stagionale: «Ragazzi fantastici, puntiamo a una salvezza anticipata»

Dopo il doppio tour de force contro Trebisacce e Dbr Luzzi, il mister neroverde traccia un primo bilancio complessivo del cammino della Palmese: «Avevamo detto che queste due partite da calendario sarebbero state un banco di prova impegnativo per tracciare una prima riga. Il bilancio per me è assolutamente positivo, a prescindere dai risultati maturati nelle ultime due uscite. Bisogna solo esaltare ciò che stanno facendo questi ragazzi: continuando di questo passo, potremo raggiungere l'obiettivo della salvezza persino prima dei tempi previsti».