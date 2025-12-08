La Palmese riscatta subito la sconfitta interna contro il Trebisacce di una settimana fa e, in occasione della tredicesima giornata del campionato di Eccellenza, batte 0-1 a domicilio il Castrovillari in una gara però più complicata del previsto. Il match, infatti, si sblocca solo alla mezz'ora della ripresa con un autogol sfortunato della compagine locale. I neroverdi mantengono il vantaggio e tornano con un successo prezioso e che li mantiene sopra la soglia play out.

Parla Bracco

Nel post gara si è espresso il tecnico della Palmese, Saso Bracco, ai microfoni di LaC News24: «Non era per nulla facile e, lo dico con sincerità, questa partita era più difficile rispetto a quella casalinga contro il Trebisacce. Questo è un campo veramente ostico e, a parte la classifica che li sta penalizzando, hanno sono squadra organizzata e rognosa oltre ad avere una bella. Con qualche tassello in più in avanti possono dire la loro per il loro obiettivo».

Il film della partita: «Nel primo tempo abbiamo disputato una grande partita e meritavamo sicuramente il vantaggio quantomeno di due reti, nella ripresa poi loro si sono messi meglio e abbiamo fatto fatica a produrre il nostro gioco. L'episodio del gol è nato da un calcio piazzato e con il pallone che era sulla traiettoria di Tapia, ma il giocatore è stato anticipato da un avversario che, sfortunatamente, l'ha spizzata nella propria porta». Per i neroverdi impegno interno contro il Bocale.