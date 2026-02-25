Il campionato di Eccellenza, nell'ultimo periodo, sta ammirando una Paolana straripante nel gioco e nei risultati. La compagine tirrenica è tra le più in forma del torneo e corre forte in questo girone di ritorno che la vede ancora imbattuta.

Parla Shota

Un andamento sicuramente importante e che ha cercato di spiegare il nuovo attaccante, Shota Tavdgiridze, ai microfoni di LaC News24: «La Paolana sta attraversando un grande momento di forma. Stiamo lavorando tanto ogni settimana e i risultati si vedono in campo. Siamo una squadra compatta con grande spirito di sacrificio, e questo ci permette di restare ancora imbattuti nel girone di ritorno».

Dando un'occhiata ai numeri, diciassette punti e secondo posto nella classifica del ritorno con sedici gol fatti (seconda squadra più prolifica del ritorno): «Dal giorno del mio arrivo - continua l'attaccante - ho visto subito che questa squadra lavora tantissimo. Sin dal primo allenamento era chiaro che c’erano idee precise e obiettivi ben definiti. Ho trovato un gruppo organizzato, con grande voglia di migliorare e di sacrificarsi. Credo che i risultati che stiamo ottenendo siano la conseguenza del lavoro quotidiano e della mentalità che il mister e la società hanno trasmesso fin dal primo giorno».

Obiettivo e prestazioni

La compagine tirrenica ha agganciato il terzo posto, con l'obiettivo primario adesso di centrarlo definitivamente. Il secondo posto è ormai lontano, ma ancora con il favore della matematica: «Il terzo posto era un obiettivo e siamo felici di averlo raggiunto, ma ora vogliamo confermarlo fino alla fine. Il secondo posto è più lontano, però finché la matematica non ci condanna noi continueremo a crederci».

E ciò è stato possibile grazie anche al grande impatto del centravanti, tra gol e prestazioni: «Sono arrivato con grande entusiasmo e voglia di aiutare la squadra. Fortunatamente, adattarmi al gruppo non è stato difficile, anche grazie alla mia precedente esperienza di lavoro con l’allenatore. Sono felice che l’impatto sia stato così positivo e voglio sottolineare il merito dei compagni, che mi hanno accolto in maniera eccezionale facendomi sentire subito parte della squadra».

La distanza dalla capolista

Solo due posti separano la Paolana dalla vetta, ma ben sedici i punti di distanza dal Praiatortora. Ecco allora il pensiero di Shota su questo divario: «Sedici punti sono tanti e la classifica parla chiaro. Probabilmente il distacco rispecchia il percorso fatto finora, ma nel calcio ogni partita è diversa e noi pensiamo solo a fare il massimo fino alla fine».