Ha fatto quel che ha potuto la Paolana contro la capolista e corazzata Praiatortora, ma l'avversario aveva davvero pochissimi punti deboli. Forse nessuno. In occasione della ventisettesima giornata del campionato di Eccellenza, al ritorno in campo dopo la sosta di Pasqua, la Paolana appunto sbatte contro la capolista: decisivo il gol a freddo, dopo quattro minuti, di Leirosa.

Parla Corapi

Una sconfitta che certamente complica i piani playoff ma non li compromette e, a tal proposito, decisive diventano le ultime tre giornate. Nel post gara ecco le parole del tecnico Francesco Corapi: «Diciamo che ci ha condannato un fallo laterale perché è stato proprio quello che ha fatto la differenza. Ai ragazzi però non posso rimproverare nulla perché hanno dato tutto dal punto di vista dell'intensità e del gioco, riuscendo a giocare sempre palla a terra senza aver paura di stare alti. Bravi inoltre a trovare la giocata giusta, ma ci è mancata un po' di lucidità sotto porta, soprattutto nel primo tempo. Ovviamente torniamo a casa con un po' di rammarico avendo negli occhi anche la prova disputata contro il Trebisacce. Comportarsi così contro la prima e la seconda della classe è motivo di grande soddisfazione».

E ancora: «Rispetto alla gara di andata, ero arrivato solamente da tre giorni e quindi avevo provato a dare degli input in base alla mia idea di calcio, purtroppo avevo notato che c'erano delle difficoltà e dunque sono tornato un attimo indietro. In quella sfida siamo rimasti dietro la linea della palla ma così facendo al massimo ottieni lo 0-0, cosa che a me non piace. La vera Paolana è quella che avete visto nel girone di ritorno. L'unico rammarico è stato lo scivolone contro il castrovillari, lì ci siamo davvero sportivamente suicidati».