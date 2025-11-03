La dura legge dello stadio Tarsitano si conferma ancora una volta: davanti ai propri tifosi la Paolana non perde mai e anche stavolta sono arrivati tre punti. La formazione tirrenica schianta la Gioiese, in occasione dell'ottava giornata del campionato di Eccellenza, e inanella la quarta vittoria su quattro gare casalinghe. Schiacciante 4-0 per i ragazzi di mister Angelo Andreoli. Apre e chiude le danze Vitale, con il primo e il quarto gol, in mezzo le reti di Angotti e Crucitti. Bianco/azzurri che si prendono la terza piazza, in concomitanza con la Virtus Rosarno, a meno tre lunghezze dalla capolista Praiatortora.

Sprint Paolana

Nel post partita, in esclusiva ai microfoni di LaC News24, si è espresso proprio il tecnico Andreoli: «Era importante vincere a prescindere dall'avversario. Bisognava riscattarsi dopo la brutta sconfitta di una settimana fa subita in casa della Palmese, ma devo dire che già nel turno infrasettimanale di Coppa Italia Dilettanti c'era stata la reazione e infatti vincere al novantesimo nella tana dell'Altomonte ci ha ridato consapevolezza. Era fondamentale mantenere il passo per non perdere contatto con le squadre di vertice».

Ora, per la Paolana, inizia una fase specifica in cui deve capire che ruolo può avere: « Le prossime gare saranno decisive per avere chiaro quello che è il nostro obiettiv o, senza dimenticare che il campionato è lungo e si deciderà alla fine con un gioco di pochi punti. Noi dobbiamo solo stare tranquilli e calarci nella mentalità giusta che richiede tale contesto». Nel prossimo turno, supersfida in casa del Trebisacce seconda forza del campionato e reduce da sei vittorie consecutive.