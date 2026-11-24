Un pareggio che lascia un pizzico di rammarico per la vittoria sfumata solo nel finale, ma che conferma lo stato di salute e la solidità della Paolana. Allo stadio "Tarsitano", nell'undicesima giornata del campionato di Eccellenza, i tirrenici hanno fermato sul 2-2 la capolista imbattuta Dbr Luzzi, dando seguito al colpo esterno di Trebisacce e restando in scia alla zona playoff. A trascinare la squadra c'è sempre Joao Almeida, attuale re dei bomber del torneo, che ai microfoni di LaC News24 ha tracciato un bilancio del momento biancazzurro.

«Una prova di carattere contro la prima della classe»

L'attaccante ha sottolineato lo spirito mostrato dalla squadra contro un avversario finora mai battuto in stagione: «Sicuramente è stata una partita importante e di carattere, in linea con le tante prestazioni positive che stiamo offrendo in questo campionato – ha spiegato Almeida –. Lavoriamo tutti uniti durante la settimana per arrivare al meglio alla gara della domenica e dare continuità a questi risultati».

L'impatto con Paola: «Accoglienza decisiva, qui sto bene»

Con il periodo grigio ormai alle spalle, la Paolana si gode l'inserimento lampo del suo centravanti, già salito a quota otto reti in campionato: «Sono stato accolto subito benissimo da tutti a Paola, dai compagni ai dirigenti fino ai tifosi, e questo fa sicuramente la differenza. Quando stai bene e si rema tutti nella stessa direzione i risultati arrivano più facilmente: speriamo di proseguire su questa strada».

I numeri del bomber: sette gol su otto nella ripresa

Le statistiche certificano il peso specifico di Almeida: 8 gol in 880 minuti disputati (quarto giocatore più utilizzato della rosa), con una media di una rete ogni 110 minuti e ben sette centri realizzati nei secondi tempi. Un dato che per l'attaccante ha un significato preciso: «Sono numeri importanti, soprattutto per i gol segnati quasi tutti nella ripresa. Dimostrano che siamo un gruppo unito che lotta senza mai arrendersi fino al triplice fischio. Per me è stato un bellissimo inizio di stagione e spero davvero di continuare così per aiutare la Paolana a raggiungere gli obiettivi prefissati».