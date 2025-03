Dopo l’anticipo di ieri, che ha visto la netta vittoria per 4-2 del Soriano in casa del Castrovillari, oggi pomeriggio si sono giocate le restanti sette partite valide per la 23esima giornata del campionato di Eccellenza calabrese. Il 23esimo turno ha fatto registrare anche al mancata presentazione del San Luca per il match in casa della Rossanese. Per i bizantini arriveranno dunque 3 punti “facili" dalla Giustizia sportiva. Un punto di penalizzazione invece per il San Luca.

Di seguito i risultati finali, la classifica aggiornata e il prossimo turno in programma nel fine settimana dell’8 e 9 marzo. L'anticipo del 24esimo turno sarà giocato tra Cittanova e Isola Capo Rizzuto.

I risultati

Castrovillari-Soriano 2-4

Ardore-Cittanova 0-1

Bocale-Paolana 2-3

Brancaleone-Vigor Lamezia 0-0

Isola CR-Dgs Praiatortora 2-1

Palmese-Gioiese 1-1

Rende-Reggioravagnese 0-2

Rossanese-San Luca n.d (3-0 a tavolino)

La classifica

Vigor Lamezia 48

Paolana 44

Reggioravagnese 42

Soriano 41

Rossanese 39*

Praiatortora 38

Isola CR 38

Palmese 36

Gioiese (-3) 33

Cittanova 30

Brancaleone 27

Bocale 22

Castrovillari (-1) 21

Ardore 19

San Luca 12*

Rende 8

*una partita in meno

Il prossimo turno

Cittanova-Isola CR

Castrovillari-Rossanese

Dgs Praiatortora-Palmese

Gioiese-Rende

Paolana-Brancaleone

Reggioravagnese-Bocale

San Luca-Ardore

Soriano-Vigor Lamezia