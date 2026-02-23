Classifica a parte, come singoli e come qualità quella tra Reggioravagnese e DB Rossoblù Luzzi erano certamente una delle due sfide di cartello della ventiduesima giornata. Di fatti, al triplice fischio, il terreno di gioco non ha decretato vincitori né vinti dal momento che le due squadre si sono equivalse chiudendo le ostilità sull'1-1. Dopo la vittoria in casa dell'Isola Capo Rizzuto, la Reggioravagnese non riesce a ripetersi e, dopo l'iniziale vantaggio ospite dopo soli cinque minuti di gioco, nel finale acciuffa il pareggio grazie a Luis Simigliani.

Parla Candido

Nel post partita si è espresso il tecnico amaranto Pietro Candido, ai microfoni di LaC News24: «Partita difficile anche perché, nel primo tempo, è stata condizionata dal forte vento. Loro ci hanno messo in difficoltà con le giocate sull'asse Catania-Mosciaro, senza dimenticare che abbiamo preso un gol stupido perché un nostro giocatore andava in pressione girandosi di spalle, in questo modo Bruno ha potuto infilare in rete».

Qualche sassolino dalla scarpa, però, Candido se lo toglie: «Non parlo mai degli arbitri, ma nel primo tempo ci è stato negato un calcio di rigore clamoroso su Luis Simigliani che è stato atterrato in area. Nella ripresa non c'è stata storia e abbiamo creato diversi presupposti per poter fare gol. Sono comunque strafelice dei ragazzi, anche perché stiamo vivendo un momento nel quale siamo fortemente rimaneggiati».

Un pareggio, inoltre, che complica la corsa della Reggioravagnese verso i play off perché è vero che la squadra è attualmente quinta, ma il distacco dal Trebisacce secondo è di tredici punti: «Dobbiamo cercare di vincerle tutte, senza dimenticare che d'ora in poi avremo un calendario difficile poiché ci aspetteranno Soriano Fabrizia, Stilomonasterace e Palmese. Non possiamo permetterci passi falsi e cercare di arrivare alla penultima giornata, ovvero al match contro il Trebisacce, in una posizione che ci consenta di giocarci qualcosa di importante».