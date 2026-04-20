Nulla è ancora perso per la Reggioravagnese che, in occasione della ventottesima giornata del campionato di Eccellenza, batte per 3-0 la Virtus Rosarno e tiene acceso (con una debolissima luce) il lumicino della speranza playoff. La compagine di mister Pietro Candido porta a casa l'intera posta in palio, nonostante l'inferiorità numerica: partita indirizzata già dopo dieci minuti, con il gol dell'ex siglato da De Marco, poi il raddoppio di Maesano a fine primo tempo e il tris di Cordova.

Parla Candido

A 180 minuti dalla fine del campionato, la formazione reggina è al quarto posto ma sempre con dieci lunghezze di ritardo sullo Stilomonasterace, una distanza che per regolamento annullerebbe i playoff.

Sul match si è espresso il già menzionato mister Candido, ai microfoni di LaC News24: «Abbiamo disputato la sfida nel modo giusto, con un grande approccio che ha portato a trovare il vantaggio dopo una decina di minuti. Purtroppo a inizio ripresa c'è stata l'espulsione di un giocatore per noi fondamentale come Gimondo che ci priva appunto della sua presenza in una sfida vitale come quella di domenica prossima. In ogni caso, contro la Virtus Rosarno, abbiamo fatto valere tutte le nostre motivazioni».

Piccolo lumicino playoff dunque, e la giornata chiave sarà proprio domenica prossima con la Reggioravagnese che affronterà il Trebisacce e lo Stilomonasterace, invece, se la dovrà vedere contro la Paolana. Un crocevia fondamentale e del quale ne è consapevole lo stesso tecnico: «Ci crediamo ancora e allo stesso modo di settimana scorsa. In realtà ci abbiamo sempre creduto ma nella settimana che verrà, in virtù anche degli incroci, si deciderà tutto».