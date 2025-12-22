L'ultima gara del 2025, e anche l'ultima del girone di andata, doveva coincidere con un nuovo inizio per la Rossanese dopo una prima metà di stagione altamente complicata e lontanissima dalle ambizioni pre stagionali. La squadra rossoblù scuote la testa e, nell'ultimo appuntamento dell'anno solare del campionato di Eccellenza, torna da Rosarno con tre punti che sono come una dose di entusiasmo. La compagine di mister Aloisi, infatti, piega la resistenza rosarnese grazie a un gran gol di Bongiorno a fine primo tempo.

Parla Aloisi

Insomma, se lo straripante 7-0 di una settimana fa contro il Cittanova era una prova, il successo in terra amaranto suona come una conferma e ribadisce che la Rossanese sta tornando. Ecco le parole del tecnico Aloisi, ai microfoni di LaC News24: «Volevamo chiudere l'anno in bellezza, di fronte a una squadra esperta come la Virtus Rosarno. Inoltre le voci delle settimane scorse potevano ingannare e far intendere a una smobilitazione, ma posso dire che non è affatto così e in campo la Virtus Rosarno aveva giocatori di esperienza».

Insomma, la vittoria dà morale ma la strada è ancora lunga e in forte salita: «La classifica attualmente ci dice che siamo nei play out, ma siamo anche a meno sei dai play off. Dobbiamo fare punti, inoltre stiamo facendo un mercato di spessore, a dimostrazione che la società vuole integrare e non smantellare. Credo fermamente in una Rossanese che farà un girone ritorno di altissimo livello e, soprattutto, fare punti pesanti. Alla fine si tireranno le somme, ma a oggi non possiamo guardare in alto. Siamo sulla strada buona».