La Rossanese non molla un centimetro e infila il suo sesto risultato utile consecutivo. Nel dodicesimo turno del campionato di Eccellenza, infatti, i rossoblù impattano sì per 0-0 in casa contro l'Isola ma, in relazione anche ai risultati maturati dagli altri campi, rimangono in piena zona playoff, al quarto posto in classifica e a meno due dalla seconda piazza. Partita che, a dispetto del risultato, ha mostrato diverse occasioni da ambo le pari, e con il portiere under locale Di Serio provvidenziale in almeno due interventi.

Le parole di Aloisi

Nel post partita, ai nostri microfoni, si è espresso il tecnico Aloisi: «Io penso che quando si muove la classifica in positivo è sempre buono e, vedendo i risultati e dove ci troviamo, è un punto positivo perché essere nelle zone alte per noi che siamo una neopromossa è molto importante. La cosa essenziale era sudare la maglia considerando che di fronte a noi c'era un avversario in salute e che sta facendo bene. Il nostro cammino lo sappiamo ma resta l'amaro in bocca quando non si vince, anche se l'obiettivo che ci siamo prefissati non cambia».

E ancora: «C'è stata una grossa prestazione da parte dell'Isola Capo Rizzuto ma anche tanto spettacolo, merito anche ai due portieri. Noi siamo stati sfortunati con il palo colpito e con Bongiorno che ha sprecato sul finale. Sono quel tipo di partite dove senti il colpo sul colpo e anche l'agonismo. Gregorace ha portato all'Isola Capo Rizzuto l'esperienza che negli ultimi anni non aveva. Hanno lottato fino al novantacinquesimo».