A Vibo sbarca il fratello minore di Marco Puntoriere, Giulio, professione mezzala destra. Ed ora i tifosi attendono il si del centrocampista di Monterosso

VIBO VALENTIA - La Vibonese rinforza il parco under e chiama a corte il giovane Giulio Puntoriere, classe '95 proveniente dall'Hinterreggio. E' una mezzala ed è cresciuto nel settore giovanile della Reggina. Giulio Puntoriere è fratello di Marco Puntoriere, attaccante in forza alla Vibonese per metà stagione in Seconda divisione, nel torneo edizione 2011/12. I tifosi rossoblu attendono adesso la ciliegina sulla torta che risponde al nome di Giovanni Ruscio. Il centrocampista di Monterosso avrebbe già trovato l'accordo con la società. Nelle prossime ore potrebbe arrivare il si definitivo. (ab)