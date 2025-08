Un'attesa frenetica, lunga meno di un mese ma che racchiude tutto il ventennio di assenza dal massimo campionato regionale. La neopromossa Virtus Rosarno ha da tempo iniziato le tappe di avvicinamento alla prossima stagione di Eccellenza. Ma di neopromosso, a onor del vero, ha davvero solo l'etichetta. La Serie A regionale ritrova dunque una squadra blasonata e dalla storia calcistica altamente rilevante e che vuole tornare a stupire.

Un mercato di prim'ordine

Dopo la vittoria dello scorso campionato di Promozione B, il club rosarnese non ha perso tempo e ha subito aggredito la sessione estiva di rafforzamento, costruendo una rosa di primo livello e in grado di sgomitare per i primi posti. A fare una panoramica generale, di mercato e nuova stagione, in esclusiva ai microfoni di LaC News24 è stato il presidente Francesco Primerano: «Al momento non ci sono altri colpi in canna. Al massimo arriveranno un altro paio di elementi per completare reparto difensivo. Quanto al mercato fatto finora, penso parli da solo e ciò è solo frutto dell'ottimo lavoro svolto dai dirigenti Rao, Tutino e Zurzolo. Il merito della costruzione della rosa va essenzialmente a loro tre che sono stati anche bravi a far trapelare pochissime indiscrezioni sulle trattative condotte. La crescita progressiva di questo club, però, la si deve anche a una dirigenza solida composta da persone competenti e che dedicano tanto tempo a questi colori come i vari Antonella Naso, Paolillo, Palaia e senza dimenticare Vincenzo Virgiglio che sta svolgendo un lavoro altamente professionale come web manager».

Campionato da primi posti

Insomma, tra le prossime sedici regine d'Eccellenza spicca anche la Virtus Rosarno che sicuramente non farà la figura della comparsa, come afferma lo stesso Primerano: «Sicuramente il nostro obiettivo è quello di mantenere la categoria ma vogliamo farlo da protagonisti, quindi venderemo cara la pelle a chiunque. Non regaleremo niente a nessuno e non regaleremo nulla a nessuno. Abbiamo costruito una squadra per divertirci ma, allo stesso tempo, anche per dimostrare il valore di questo club. L'obiettivo stagionale non sarà il primo posto, ma cercheremo di puntare alla seconda o alla terza piazza anche perché ci sono altre squadra che puntano alla vetta come Rossanese, DB Rossoblù Luzzi, Paolana o Praiatortora».

Insomma, chi ha l'intenzione di vincere il campionato dovrà fare senza dubbio i conti con la compagine amaranto, guidata dal nuovo tecnico Graziano Nocera: «Per una squadra vincente, serviva un allenatore vincente» conclude Primerano. La squadra si radunerà venerdì 8 agosto, agli ordini del già menzionato Nocera, per iniziare la preparazione estiva».