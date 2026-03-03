Il centrocampista sempre più trascinatore amaranto: «Il mister e la società mi hanno dato maggiori responsabilità, sto cercando di non deluderli»

Prosegue il buon momento della Virtus Rosarno che, nel ventitreesimo turno del campionato di Eccellenza, esce con i tre punti dall'insidioso campo del Bocale e infila la sua seconda vittoria consecutiva. Tre punti che proiettano la compagine amaranto al quinto posto in classifica, in netta crescita, trascinata sempre di più da Francesco Filì: il centrocampista, infatti, è autore di una doppietta nel 3-1 finale in casa degli avversari biancorossi.

Sempre più leader

Insomma, nella totale rivoluzione avvenuta nel mercato di dicembre, pochi sono i senatori rimasti e tra questi figura Francesco Filì. Centrocampista di sostanza, bravo a coniugare qualità e quantità ma, soprattutto, leader che nessuno si aspettava in casa rosarnese.

Proprio Filì, in esclusiva ai microfoni di LaC News24, si è espresso sul momento della squadra: «Abbiamo trovato la giusta quadra, lavorando bene di settimana in settimana su situazioni tattiche ben precise da parte del mister ma, soprattutto, impegnandoci tutti al 100%. Contro il Bocale, già dai primi minuti, sapevamo quello che volevamo. Da dicembre in poi abbiamo subito diversi cambiamenti, poi pian piano il gruppo ha trovato sempre maggiore compattezza e adesso navighiamo a vista senza obiettivi precisi, allenandoci però sempre al massimo».

La società ha saputo gestire la situazione emergenziale di qualche mese fa ma, soprattutto, ha saputo ricostruire la squadra senza perdere competitività: «Ci davano tutti per spacciati – continua Filì – ci trovavamo con una rosa striminzita e non sapevamo chi sarebbe arrivato; adesso, però, hanno tutti timore di affrontarci perché conoscono la nostra forza ritrovata. Non siamo più una sorpresa, ma diamo filo da torcere a tutti».

Il trascinatore

Proprio dal mercato di riparazione è iniziato un nuovo campionato per la Virtus Rosarno ma, soprattutto, anche un nuovo inizio per Filì, che è divenuto il punto di riferimento amaranto: «Già dopo quello che è successo a dicembre il mister mi ha dato tante responsabilità e anche la società ha fatto maggiore affidamento su di me. Io, per ripagare tutta questa considerazione, non potevo che dare il massimo negli allenamenti e nelle partite. I due gol fatti domenica li ho voluti fortemente; ora, però, dobbiamo preparare al meglio la prossima gara, dal momento che di fronte avremo la capolista Praiatortora».