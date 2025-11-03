Continua a correre forte l'Isola Capo Rizzuto che infila il suo terzo risultato utile consecutivo e con una sola sconfitta nelle ultime sei uscite. I giallorossi si aggiudicano il match interno contro la Palmese e si piazzano al quinto posto, in piena zona play off. Gol e spettacolo dal momento che le due compagini non si risparmiano e danno vita a continuo capovolgimento di fronte: padroni di casa in vantaggio con Lettieri alla mezz'ora ma la Palmese prima la riprende con Lavecchia e poi la capovolge con Tapia. Ancora Lettieri e poi Ranieri però fanno la contro-rimonta.

Parla Gregorace



Nel post gara, ecco le parole di mister Saverio Gregorace: «Abbiamo incontrato una grande squadra, ben messa in campo e con giocatori di valore. Bravi loro a pareggiarla e poi a passare in vantaggio, noi però abbiamo avuto una grande reazione e alla fine la vittoria è stata cercata e voluta. Soprattutto nella ripresa l'abbiamo fatta da padrone, recuperando due reti e fornendo una prova di spessore. Nessuno si è risparmiato e il lavoro sta ripagando».

I giallorossi entrano dunque nel cosiddetto salotto delle grandi: «Noi dobbiamo giocare tutte le partite - continua il tecnico - e guardare domenica dopo domenica. Si è creato un grande gruppo e stiamo giocando davvero bene. Dobbiamo vivere di questo, perché possiamo dire la nostra». Nel prossimo turno i giallorossi faranno visita alla Gioiese.