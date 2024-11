È Girolamo Mesiti il nuovo allenatore dell’Isola Capo Rizzuto. Il tecnico reggino, di Bagnara Calabra, è stato chiamato dalla società crotonese al posto dell’esonerato Antonio Germano. Per Mesiti si tratta di un ritorno sulla panchina dell’Isola Capo Rizzuto. Contestualmente la società giallorossa ha annunciato anche il nuovo direttore sportivo che subentra ad Alessandro De Rose: si tratta di Angelo Sorace.

La nota del club

È "Mommo" Mesiti il nuovo allenatore dell'Isola Capo Rizzuto, tecnico di grande esperienza torna in giallorosso per la terza volta.

Il tecnico di Bagnara Calabra, che sta guidando la squadra già da martedì, ha allenato l’Isola nella stagione 2015/16 subentrando a Leone e sfiorando i play off; poi il ritorno in Serie D nella stagione 2017/18.

Allenatore di grande esperienza con diverse stagioni in D alla guida di Delianuova, Hinterreggio e Interpiana; due brevi parentesi anche in Serie C da traghettatore con Colligiana e Aglianese. In Eccellenza ha guidato, oltre alla già citata esperienza di Isola, anche Bagnarese, Deliese (portata dalla promozione alla D) e Siderno. È stato anche allenatore della primavera del Catanzaro mentre lo scorso anno ha guidato la Rappresentativa regionale Juniores.

Colpo grosso anche nel ruolo di direttore sportivo dove arriva l'esperto Angelo Sorace: ex ds di Catanzaro, Cosenza e Trapani tra i professionisti; F.C Lamezia, Foce Vara e altre esperienze in D. Un elemento importante che sarà sicuramente per tutto l'ambiente.