Battuta d'arresto per l'isola Capo Rizzuto, con una sola vittoria nelle ultime quattro uscite. In occasione della tredicesima giornata del campionato di Eccellenza, la formazione giallorossa cede infatti al cospetto della capolista Praiatortora ed esce fuori dalla zona play off, attualmente a una sola lunghezza di ritardo.

Parla Gregorace

Nel post partita si è espresso il tecnico Saverio Gregorace, dopo l'1-0 firmato da Dominguez S.: «Una bella partita da ambo le parti, inoltre sapevamo della forza di questa squadra e della sua fisicità. Sono comunque contento della prestazione, anche se dispiace di aver preso gol da un pallone da fuori area. nel complesso penso che il pari sia stato il risultato più giusto ma il calcio è anche questo e chi mette la palla dentro alla fine vince. Noi l'avevamo preparata in maniera precisa, senza lasciare spazi». C'è anche un po' di rammarico per le decisioni arbitrali: «Inzerauto ha avuto due buone occasioni e, in una di esse, è stato toccato da dietro ma il direttore di gara non ha concesso il calcio di rigore. Adesso dobbiamo solo pensare alla prossima e cercare di andare avanti».