Si potrebbe dire che, finora, è stato il campionato contrassegnato dalle neopromosse dal momento che nelle prime cinque posizioni (quelle utili per i play off) ce ne sono ben tre. Tra queste rientra anche lo Stilomonasterace, vera e propria nota lieta di questa prima metà di stagione, avendo chiuso il girone di andata al terzo posto nella classifica del campionato di Eccellenza.

Parla Zarich

Miglior difesa del torneo, la squadra di mister Papaleo ha dimostrato gioco e organizzazione grazie anche a un gruppo solido e compatto. Tra i principali interpreti c'è sicuramente Christian Zarich, esterno d'attacco argentino (classe 1997) di qualità e fantasia. Proprio il ventiseienne ripercorre la prima parte di campionato, in esclusiva ai microfoni di LaC News24: «Siamo innanzitutto contenti di quello che abbiamo fatto finora, anche perché siamo partiti con l'obiettivo della salvezza e di conseguenza con quello di divertirci, poi pian piano abbiamo iniziato a fare grandi prestazioni cercando di non perdere quando non potevamo vincere, e poi abbiamo trovato la quadra definitiva».

Insomma una sorpresa per tutti, o comunque per molti: «Siamo terzi - continua Zarich - e nessuno se lo aspettava, noi però eravamo e siamo consapevoli di essere forti. La nostra forza è il gruppo, perché gran parte di giocatori c'era anche lo scorso anno nel campionato di Promozione B. Non ci aspettavamo il terzo posto, ma una posizione medio alta sì».

Numeri da grande

Una terza piazza che è il risultato di un lavoro che parte da lontano dunque, e i numeri registrati finora non sono un caso. Innanzitutto i ben nove clean sheets su quindici: «Abbiamo la fortuna di essere guidati da un mister giovane come Papaleo - continua il fantasista argentino - che lavora tanto sia a livello difensivo che offensivo. Lavoriamo da due anni con gli stessi giocatori e questo è un vantaggio».

Altro dato importante è il fatto che lo Stilomonasterace è la squadra che subisce meno gol in trasferta (solo tre): «Siamo una squadra giovane e che corre tanto. Probabilmente questo dato testimonia il fatto che in campi più larghi abbiamo un vantaggio in più, perché in casa il campo è stretto e il pallone viaggia di meno».

Garanzia e affidabilità

Zarich non ha mai saltato una partita in campionato finora ed è il terzo giocatore più utilizzato da mister Papaleo: «Il mister mi mostra fiducia e penso di aver disputato un buon girone di andata. Ovviamente si può sempre migliorare e non dobbiamo accontentarci».