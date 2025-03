Cinque partite e quindici punti rimanenti ancora da assegnare e giudici decisivi sugli obiettivi di ogni singola formazione. Il campionato di Eccellenza, dunque, attende la ventiseiesima giornata con molto fervore, anche perché potrebbe davvero dare l'ultima parola alla questione del primo posto. Ma non solo, perché potrebbe radicalmente cambiare anche le gerarchie in zona play off. Insomma, anche stavolta il calendario ci ha messo lo zampino.

Tutti in campo domenica

Tutti in campo contemporaneamente domenica. E il big match è senza dubbio quello tra Reggioravagnese e Vigor Lamezia, che si svolgerà nell’affascinante cornice dello stadio Granillo. Un match che alla vigilia della stagione sembrava essere quello tra le due contendenti alla vetta mentre, attualmente, i punti di distacco tra le due squadre sono dieci.

La capolista vigorina sarà dunque di scena in terra reggina, contro la terza della classe, ma con i play off non ancora sotto chiave dal momento che da sotto (soprattutto Paolana e Isola Capo Rizzuto) spingono a un solo punto di distanza, senza dimenticare che a meno tre c'è il Praiatortora attualmente fuori da tutto. Quanto alla squadra di mister Salerno, una vittoria in un match del genere potrebbe mettere l'ipoteca al primo posto.



Tra le più interessate alla sfida sopra citata c'è sicuramente la Rossanese seconda in classifica. Il club rossoblù di certo non si illude di sottrarre il primo posto alla Vigor Lamezia, ma intende soprattutto tenere a distanza la Reggioravagnese dalla seconda piazza. La squadra di Aloisi, reduce dalla vittoria nello scontro diretto play off contro il Soriano, ospiterà l'Ardore che è in bilico tra la salvezza e il play out. La squadra di Criaco, inoltre, presenta un curioso dato: è la miglior difesa del ritorno ma allo stesso tempo è il peggior attacco. Tre punti sarebbero fondamentali per entrambe, e con due panorami differenti.

Altro match da tenere d'occhio è quello tra Soriano e Paolana, e lo si capisce guardando la classifica. Sono due squadre che devono rialzarsi dopo le rispettive sconfitte di settimana scorsa e un ulteriore passo falso, in questo fine settimana, potrebbe anche compromettere i play off.



Dei due match sopra citati deve approfittarne l'Isola Capo Rizzuto dal momento che farebbe un balzo importante in ottica play off. La squadra di mister Gregorace, però, non avrà un impegno semplice dal momento che farà visita a un Castrovillari impelagato in una zona pericolosa e perdere significherebbe essere una condanna al play out (probabilmente esterno).

Ha bisogno di continuità il Praiatortora se vuole arrivare tra le prime cinque. Il club tirrenico, dopo la vittoria di Rende, ospiterà il Bocale. La squadra di Aita ha ancora la possibilità di rientrare nelle prime posizioni, mentre i biancorossi sono in cerca di quegli ultimi punti che gli garantirebbero la salvezza tranquilla, senza guardarsi dietro.



Più lontane, ma ancora matematicamente possibili, le prime posizioni per la Palmese che domenica sarà di scena sul campo di un San Luca ormai rassegnato al proprio destino. Match tra due squadre tutto sommato tranquille quello tra Gioiese e Brancaleone, con il club viola ampiamente salvo mentre i leoni di Marcianò, dopo la bella vittoria sulla Reggioravagnese, hanno bisogno di qualche altro punticino per scacciare definitivamente via il pensiero. Stesso discorso vale per il Cittanova che ospiterà il fanalino di coda Rende.