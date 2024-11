Una vittoria che ci sta tutta, perché quella che si è da poco conclusa è stata una stagione nel segno di Marco Condemi. Fra gol e assist, giocate da applausi e guizzi decisivi, la mezzala del Cittanova ha fatto la differenza, risultando il migliore del torneo di Eccellenza edizione 2023/24. La Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese, premia un calciatore di grande spessore, determinante in molte partite come finalizzatore e anche come rifinitore. Nei suoi confronti consensi unanimi e ben 17 presenze nella Top Ten settimanale dei migliori, a conferma ulteriore di un rendimento elevato. Ha iniziato alla grande, ha proseguito nella stessa maniera e ha terminato puntualmente da protagonista assoluto. Una gioia per gli occhi veder giocare sua altezza Marco Condemi, il re del campionato. Uno dei pochi, se non il solo, a fare la differenza con una giocata delle sue.

Marco Condemi, pertanto, conquista il primo posto della graduatoria generale con 85 punti e succede a Saverio Staropoli, vincitore nella passata stagione con la maglia della Gioiese. La mezzala del Cittanova ha preceduto due bravi difensori, in grado di tenergli testa fino alla fine. E il fatto che sul podio della Top Ten generale sia finiti due centrali difensivi, ribadisce ancora una volta il fatto di tenere tutti in medesima considerazione, a prescindere dal ruolo e dai gol messi a segno. In seconda posizione troviamo infatti Sasha Giorgetti, una gran bella rivelazione per quanto riguarda il torneo di Eccellenza. Alla sua prima esperienza in Calabria, il centrale argentino si è mostrato abile e affidabile, lasciando il segno anche in fase realizzativa. Per lui nella classifica di Zona D un bottino di 76 punti, con tra l’altro due successi di giornata. Alle sue spalle una piacevole conferma, perché Carmelo Nucera per la seconda stagione consecutiva è stato uno dei più bravi del torneo. Anche la scorsa stagione era finito sul terzo gradino del podio, con settanta punti. Adesso ne ha fatti cinque in più, rimanendo sempre in terza posizione, per quella che resta pur sempre una nuova brillante posizione. In due stagioni, per Nucera, ben 25 presenze nella Top Ten settimanale di Zona D su sessanta partite. Tanta roba.

Ai piedi del podio Alessandro Bernardi della Vigor Lamezia con 63 punti: tuttora impegnato negli spareggi nazionali per approdare in Serie D, l’esterno d’attacco della Vigor era e rimane una garanzia. E il passare del tempo non ne intacca il valore, anzi migliora sempre di più (giusto per dirne una: la passata stagione era finito in 7ª posizione nella Top Ten del girone B di Promozione). Quindi ecco Simone Fioretti del Soriano: il bomber del campionato. È stato penalizzato da quel mese e mezzo di assenza, causa infortunio, altrimenti avrebbe lottato quantomeno per il podio. La sua, però, rimane una gran bella stagione e lo stesso vale per il tandem del Sambiase, formato da Colombatti, difensore, sesto con 58 punti, e Crucitti, trequartista, in settima posizione a quota 50. A completare la Top Ten troviamo un altro difensore centrale, l’esperto Salvatore Scoppetta del Bocale con 48 punti, davanti al dinamico Solomon Manu del Sambiase con 46. A chiudere la graduatoria dei migliori ecco Alegria del Bocale a quota 45: è arrivato a stagione in corso e si è fatto subito apprezzare.

Va in archivio, pertanto, un altro gran bel campionato e, per quanto riguarda la Top Ten di Zona D, si registra allora questa significativa affermazione di Marco Condemi, adesso sicuramente al centro del mercato estivo. Uno così farebbe la differenza anche in Serie D. E proprio Marco Condemi sarà fra gli ospiti della puntata conclusiva di Zona D, in onda venerdì sera alle 23.00 su LaC Tv (canale 11 DDT, 411 TivùSat, 820 Sky).