Una doccia fredda che brucia, ma che non scalfisce l'identità e la mentalità che il tecnico vuole trasmettere ai suoi. La Morrone esce sconfitta a cavallo del triplice fischio nella quinta giornata del campionato di Eccellenza: sul terreno di casa passa la Deliese, che si impone per 1-0 grazie alla rete decisiva di Isma Goncalves arrivata in pieno recupero.

Una partita solida per quasi tutti i novanta minuti, giocata alla pari contro gli avversari, prima dell'episodio finale che ha condannato i granata.

L'analisi del match: «Equilibrio e occasioni non sfruttate»

Nel post partita, mister Lorenzo Stranges non nasconde il dispiacere per com'è maturato il risultato, pur sottolineando quanto visto sul rettangolo di gioco. La gara si è sviluppata sui binari di un grande equilibrio, ma con un secondo tempo in cui i cosentini hanno provato con maggiore insistenza a spingere sull'acceleratore.

«La partita è stata equilibrata», ha commentato il tecnico della Morrone. «Nel secondo tempo abbiamo avuto qualche occasione in più noi che però non abbiamo sfruttato. Diciamo che abbiamo perso quando pensavamo di vincere e di questo mi dispiace. Abbiamo provato a portare a casa il bottino pieno e abbiamo anche avuto un paio di occasioni favorevoli per farlo».

La filosofia di Stranges: «Voglio una squadra che giochi sempre per i tre punti»

Il momento chiave della gara è arrivato proprio quando la Morrone ha tentato il tutto per tutto per scardinare la difesa ospite, prestando il fianco al contropiede fatale della Deliese. Un errore di valutazione nell'economia dei novanta minuti, che però Stranges difende dal punto di vista dell'atteggiamento tattico e mentale.

«Pensavamo di vincerla e ci siamo sbilanciati», ha ammesso con trasparenza l'allenatore cosentino, tracciando la strada per le prossime uscite stagionali: «Ma è proprio questo ciò che voglio, ovvero che la mia squadra giochi sempre per provare a vincere. Peccato solo che oggi non sia successo».