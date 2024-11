È il protagonista assoluto del campionato di Eccellenza calabrese dal dicembre del 2022, dopo esserlo stato anche in Sicilia. Simone Fioretti parla sempre e soltanto con i gol e nel suo caso sono davvero tanti. Il centravanti del Soriano è attualmente al comando della classifica marcatori con 17 reti e si appresta a trionfare per la seconda volta consecutiva. Un’impresa, quest’ultima, riuscita solo una volta, nella storia del torneo di Eccellenza: a compierla è stato Mimmo Fiorino, trent’anni addietro, con la maglia della Palmese. Adesso toccherà a Simone Fioretti entrare nella storia del campionato, avendo cinque gol di vantaggio da difendere sul secondo in classifica.

Al di là del nuovo, imminente, trionfo nella graduatoria dei goleador, Simone Fioretti ha dei numeri eccezionali, come si può notare dalla scheda allegata a questo servizio. Nelle ultime tre stagioni ha siglato 66 reti in 79 gare di campionato disputate con le maglie dei siciliani della Nebros, della Reggiomediterranea e del Soriano, Altro dato: in questa stagione, fra campionato e coppa, con il Soriano, ha messo a segno 22 gol in 28 partite.

Rimanendo al solo torneo di Eccellenza, da quando ha fatto rientro in Calabria, ossia dal dicembre del 2022, ha colpito 34 volte in 39 confronti, per una media rilevante di un gol ogni 95 minuti. Praticamente con Fioretti in campo si parte sempre da uno a zero. Sempre considerando le 39 partite giocate dal dicembre del 2022, in 9 occasione ha segnato almeno due reti. E infine: per due volte ha realizzato un poker di marcature. Insomma: quando si parla di bomber, con Fioretti si va sul sicuro. I numeri parlano chiaro e non tradiscono.