Chiude come peggio non poteva il 2025 la compagine neroverde. L’allenatore: «Un'umiliazione pesante per un passivo che penso non era mai stato così ampio nella storia palmisana»
Finisce come peggio non poteva il 2025 della Palmese che, nell'ultima giornata di andata del campionato di Eccellenza, viene sommersa di reti e dall'impeto devastante del Praiatortora che si impone con un clamoroso 7-2, a tratti anche storico per il passivo. I neroverdi rimangono nelle zone basse di classifica e con tre sconfitte nelle ultime quattro uscite.
Parla Bracco
Non è mai facile parlare, soprattutto dopo queste prove ingiudicabili, ma il tecnico Saso Bracco lo ha voluto fare e senza girare attorno all'argomento: «Non so da dove iniziare e non riesco a commentare questa partita. Si può parlare dell'inizio del primo tempo ma dispiace per come è andata, dispiace per i tifosi neroverdi e per la città di Palmi. Un'umiliazione pesante per un passivo che penso non era mai stato così ampio nella storia palmisana. Sotto l'aspetto tecnico-tattico non posso dire nulla purtroppo perché è ingiudicabile, ma solo fare i complimenti al Praiatortora perché ha una rosa composta da giocatori forti ed è completa. Se sto parlando è solo per scusarmi con tutta la città, sono nato e cresciuto a Palmi e dunque ci metto e ci metterò sempre la faccia. Mi assumo tutte le responsabilità».