Finisce come peggio non poteva il 2025 della Palmese che, nell'ultima giornata di andata del campionato di Eccellenza, viene sommersa di reti e dall'impeto devastante del Praiatortora che si impone con un clamoroso 7-2, a tratti anche storico per il passivo. I neroverdi rimangono nelle zone basse di classifica e con tre sconfitte nelle ultime quattro uscite.

Parla Bracco

Non è mai facile parlare, soprattutto dopo queste prove ingiudicabili, ma il tecnico Saso Bracco lo ha voluto fare e senza girare attorno all'argomento: «Non so da dove iniziare e non riesco a commentare questa partita. Si può parlare dell'inizio del primo tempo ma dispiace per come è andata, dispiace per i tifosi neroverdi e per la città di Palmi. Un'umiliazione pesante per un passivo che penso non era mai stato così ampio nella storia palmisana. Sotto l'aspetto tecnico-tattico non posso dire nulla purtroppo perché è ingiudicabile, ma solo fare i complimenti al Praiatortora perché ha una rosa composta da giocatori forti ed è completa. Se sto parlando è solo per scusarmi con tutta la città, sono nato e cresciuto a Palmi e dunque ci metto e ci metterò sempre la faccia. Mi assumo tutte le responsabilità».