I rossoblù conquistano tre punti pesanti in ottica play off ribaltando la gara nella ripresa. Nel secondo tempo gran parte del pubblico di casa lascia gli spalti. Il patron: «La squadra si segue sia quando perde sia quando vince»

Lo scontro ai piani alti del campionato di Eccellenza tra Gioiese e Rossanese premia gli ospiti che conquistano tre punti pesanti in ottica playoff con il risultato pirotecnico di 4-5.

Partita a due facce quella giocata al "Pasquale Stanganelli di Gioia Tauro".

Primo tempo equilibrato, con i padroni di casa avanti 2-1 con i gol di Scarf e Florez a cui risponde Calabro per i rossoblù con una gran botta dalla distanza. Nella seconda frazione di gara si spegne la luce per la Gioiese e la formazione di Luca Aloisi si porta sul 2-5 con le reti di Riconosciuto, Buongiorno, Misuri e Pisani. Alla mezz'ora gran parte del pubblico di fede viola lascia gli spalti amareggiato, e per poco si perde quella che sarebbe stata una clamorosa rimonta dei ragazzi di Dal Torrione, che con Marquez e Florez lottano fino alla fine e nei minuti di recupero quasi agguantano un ormai inaspettato pareggio. La vittoria va alla Rossanese che capitalizza al meglio la fase positiva del match e, insieme ai suoi tifosi che anche oggi in trasferta l'hanno supportata, continua a respirare aria di alta classifica.

La Gioiese, in ogni caso, sta disputando un campionato di tutto rispetto e, nonostante la sconfitta odierna e le penalizzazioni, vede la zona playoff lì a pochi punti di distanza.

Il presidente della Gioiese Martino: «Passo falso»

«Il primo tempo abbiamo giocato bene - ha affermato a caldo ai nostri microfoni il presidente della Gioiese Filippo Martino -. Nel secondo tempo abbiamo abbassato la guardia contro una squadra blasonata e l'abbiamo pagato. Comunque, la squadra c'è. Le prossime partite andremo meglio. Oggi è stato solo un passo falso. Ai tifosi dico che la squadra si segue sempre sia quando perde sia quando vince».