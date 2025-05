Domenica in programma le due semifinali play off che si preannunciano entusiasmanti e aperte a ogni risultato. Il Tribunale Federale Territoriale scuote invece la sfida salvezza che non si giocherà in questo fine settimana

Dopo la fine della regular season, arriva quella fase stagionale ancora più decisiva e delicata e che vedrà il consumarsi dei play off e dei play out. Ancora tanto in ballo dunque per vedere innanzitutto se ci sarà la possibilità di vedere un'altra calabrese insieme alla Vigor Lamezia nel prossimo campionato di Serie D (girone I) e anche chi riuscirà a mantenere l'Eccellenza, condannando l'altro alla retrocessione.

Play off da brividi

Una corsa folle quella per la griglia play off e durata tutta la stagione, basti pensare che si è decisa solamente all'ultima giornata. Una gerarchia incerta fino all'ultimo e che ha visto anche escluse eccellenti (su tutte la Reggioravagnese). Paolana-Isola Capo Rizzuto e Rossanese-Soriano i due match che animeranno la prossima domenica dilettantistica. Partendo dall'ultimo citato, c'è da dire che la squadra di mister Aloisi è la vera sorpresa del campionato poiché, da neopromossa, si è presa un inaspettato secondo posto giocando, peraltro, un calcio frizzante e dinamico. Vola sulle ali dell'entusiasmo invece il Soriano e non solo perché disputerà il suo secondo play off consecutivo negli ultimi due anni, ma soprattutto per come è maturato.

La formazione di Figliomeni prima dell'ultima giornata era fuori da tutto e con il destino che dipendeva totalmente da terzi. La vittoria sulla Gioiese e il contemporaneo assist del Praiatortora che affossa la Reggioravagnese ha mandato in estasi la piazza.

Alquanto incerto anche il match tra Paolana e Isola Capo Rizzuto, a parte il solo punto di distanza nella classifica generale. Si affrontano due squadre compatte e con una grande solidità difensiva, basti pensare che il club giallorosso ha chiuso con 17 clean sheets stagionali, di più ha fatto solo la Vigor Lamezia. Una stagione costantemente ai primi posti invece la Paolana che, soprattutto nel girone di ritorno, ha dimostrato un andamento di vertice.

Sentenza play out

Non si giocherà domenica la sfida play out tra Ardore e Castrovillari. La sentenza del Tribunale Federale Territoriale dei giorni scorsi ha ribaltato la situazione di partenza. Il Castrovillari infatti, che inizialmente doveva giocare la sfida in casa, e di conseguenza con due risultati su tre a disposizione nell'arco dei 120 minuti, si è visto cadere sulle spalle una stangata di nove punti di penalizzazione di cui uno da scontare nella stagione appena conclusa e gli altri otto nella stagione 2025/26.

Proprio qui arriva l'ennesimo scossone dal momento che i Lupi del Pollino hanno presentato ricorso alla Corte Federale d'Appello, di conseguenza è automatico il rinvio della partita per non creare ulteriore caos nel verdetto del campo e su chi dovrebbe effettivamente essere la squadra ospitante. A questo punto la data del recupero sarà postuma alla sentenza della Corte d'Appello. Una volta notificati gli atti entro dieci giorni sarà fissata l'udienza ed entro trenta giorni dal reclamo ci sarà il dibattimento.