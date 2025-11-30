La capolista vince 3-0 in casa della Paolana e si porta a quota 29 punti, uno in più rispetto ai giallorossi che vincono a Palmi. Al “Rizzo” la Rossanese cede 2-1. I risultati del dodicesimo turno e la classifica
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
SI sono giocate oggi pomeriggio le partite della dodicesima giornata del campionato di Eccellenza calabrese. Di seguito vi proponiamo i risultati finali degli otto match, la classifica aggiornata e il prossimo turno in programma per domenica 7 dicembre.
I risultati della dodicesima giornata
Brancaleone-Stilomonasterace 0-0
Isola CR-Bocale 0-0
Palmese-Trebisacce 2-4
Paolana-Dgs Praiatortora 0-3
Reggioravagnese-Gioiese 1-0
Rossanese-DB Rossoblù Luzzi 1-2
Soriano Fabrizia-Castrovillari 1-0
Virtus Rosarno-Cittanova 6-0
La classifica
Praiatortora 29
Trebisacce 28
Reggioravagnese 23
Virtus Rosarno 22
Isola CR 21
Stilomonasterace 19
DB Rossoblù Luzzi 19
Bocale 19
Paolana 18
Palmese 15
Brancaleone 14
Soriano Fabrizia 13
Rossanese 11
Gioiese (-1) 4
Cittanova 3
Castrovillari (-10) -4
Il prossimo turno
Bocale-Soriano
Castrovillari-Palmese
Cittanova-Brancaleone
DB Rossoblù Luzzi-Paolana
Dgs Praiatortora-Isola CR
Stilomonasterace-Rossanese
Trebisacce-Gioiese
Virtus Rosarno-Reggioravagnese