Blitz esterno del Trebisacce che piega 0-1 il Brancaleone. Termina in parità il match tra Reggioravagense e DBR Luzzi

Non riserva emozioni il campionato di Eccellenza giunto al ventiduesimo turno. Innanzitutto c'è da segnalare l'ennesimo blitz della capolista Praiatortora che fa bottino pieno in una delle trasferte più insidiose della stagione, ovvero in casa dello Stilomonasterace. Tre punti esterni in un campo ostico anche da parte del Trebisacce che sbanca il campo del Brancaleone.

Sempre più avvincente la lotta per il terzo posto dal momento che la Paolana prosegue il suo percorso (ottavo risultato utile di fila) e avvicina lo Stilomonasterace al terzo posto. Slancio del Bocale che, dopo la sestina in casa del Cittanova, si piazza a ridosso delle prime cinque. Pari per 1-1 tra Reggioravagnese e DBR Luzzi, con questi ultimi che non riescono a ingranare e con la rincorsa ai play off che si complica ulteriormente.

I risultati

Brancaleone-Trebisacce 0-1

Cittanova-Bocale 1-6

Isola CR-Soriano Fabrizia 1-2

Paolana-Palmese 3-0

Reggioravagnese-DBR Luzzi 1-1

Rossanese-Gioiese 1-0

Stilomonasterace-Praiatortora 0-2

Virtus Rosarno-Castrovillari 3-0

La classifica

Praiatortora 56

Trebisacce 48

Stilomonasterace 39

Paolana 38 (-1)

Reggioravagnese 35

Bocale 33

Brancaleone 32

Virtus Rosarno 32

Soriano Fabrizia 32

Palmese 31

DBR Luzzi 30

Rossanese 28

Isola CR 26

Gioiese 11 (-1)

Cittanova 4

Castrovillari 3 (-12)

Il prossimo turno