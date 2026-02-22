Blitz esterno del Trebisacce che piega 0-1 il Brancaleone. Termina in parità il match tra Reggioravagense e DBR Luzzi
Non riserva emozioni il campionato di Eccellenza giunto al ventiduesimo turno. Innanzitutto c'è da segnalare l'ennesimo blitz della capolista Praiatortora che fa bottino pieno in una delle trasferte più insidiose della stagione, ovvero in casa dello Stilomonasterace. Tre punti esterni in un campo ostico anche da parte del Trebisacce che sbanca il campo del Brancaleone.
Sempre più avvincente la lotta per il terzo posto dal momento che la Paolana prosegue il suo percorso (ottavo risultato utile di fila) e avvicina lo Stilomonasterace al terzo posto. Slancio del Bocale che, dopo la sestina in casa del Cittanova, si piazza a ridosso delle prime cinque. Pari per 1-1 tra Reggioravagnese e DBR Luzzi, con questi ultimi che non riescono a ingranare e con la rincorsa ai play off che si complica ulteriormente.
I risultati
- Brancaleone-Trebisacce 0-1
- Cittanova-Bocale 1-6
- Isola CR-Soriano Fabrizia 1-2
- Paolana-Palmese 3-0
- Reggioravagnese-DBR Luzzi 1-1
- Rossanese-Gioiese 1-0
- Stilomonasterace-Praiatortora 0-2
- Virtus Rosarno-Castrovillari 3-0
La classifica
- Praiatortora 56
- Trebisacce 48
- Stilomonasterace 39
- Paolana 38 (-1)
- Reggioravagnese 35
- Bocale 33
- Brancaleone 32
- Virtus Rosarno 32
- Soriano Fabrizia 32
- Palmese 31
- DBR Luzzi 30
- Rossanese 28
- Isola CR 26
- Gioiese 11 (-1)
- Cittanova 4
- Castrovillari 3 (-12)
Il prossimo turno
- Bocale-Virtus Rosarno
- Castrovillari-Brancaleone
- DBR Luzzi-Stilomonasterace
- Praiatortora-Cittanova
- Gioiese-Paolana
- Palmese-Isola CR
- Soriano Fabrizia-Reggioravagnese
- Trebisacce-Rossanese