Con il periodo di Natale torna, puntualmente, la più classica Poltrona per due, ed è proprio il duello che sta caratterizzando i primi due posti del campionato di Eccellenza. Il Praiatortora saluta col sorriso il 2025 e, in occasione dell'ultima giornata del girone di andata del campionato di Eccellenza, è una furia devastante passeggiando sui resti della Palmese, sconfitta con un clamoroso 7-2. Gara senza mai storia con una tripletta di Thiakane, doppietta del nuovo acquisto Leirosa e reti di Petrone e Dominguez F.

Parla De Rosa

Nel post partita si è espresso il vice presidente Giorgio De Rosa: «Sapevamo che la squadra era costruita per fare bene e insediare i vertici della classifica, di conseguenza siamo contenti di quanto fatto oggi. Peccato per la sconfitta di settimana scorsa a Soriano, dal momento che a quest'ora potevamo essere campioni d'inverno ma speriamo che a maggio l'esito sia diverso». Insomma, continua la rincorsa sulla neo capilista Trebisacce che non sembra avere punti deboli: «Li affronteremo alla seconda partita del girone di ritorno ma non sarà determinante, ovviamente chi vincerà avrà uno slancio morale e avrà in mano le proprie sorti».