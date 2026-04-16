Prima lo spauracchio iniziale, poi la goleada che permette alla Reggioravagnese di prendersi il bottino pieno in casa della Gioiese, in occasione della ventisettesima giornata del campionato di Eccellenza, e tenere viva la fragilissima speranza di centrare i playoff. A tre giornate dalla fine la lotta è serratissima con il Trebisacce, secondo in classifica, a più nove sullo Stilomonasterace terzo che, a sua volta, vanta dieci punti in più rispetto al trio composto da Soriano Fabrizia, Paolana e appunto Reggioravagnese.

Volata playoff

Insomma, tutto è ancora da scrivere e qualche fiammella forse ancora c'è. A parlare di questo rush finale è stato Julian Huerta, ai microfoni di Lac News24: «Siamo tutti lì a sgomitare e con gli stessi punti. Noi cercheremo di vincere tutte le tre partite che rimangono al termine della stagione, senza dimenticare che sono impegni difficili. Tutto sommato però penso che si possa fare, ovviamente non abbiamo l'impellenza o la pressione di centrarli. Siamo tutti nella stretta finale».

Una Reggioravagnese che si è costruita l'obiettivo strada facendo: «L'intento era quello di arrivare il più in alto possibile. A settembre non eravamo partiti con l'ambizione di vincere il campionato ma allo stesso tempo, però, si era vista una squadra valida e con giocatori molto forti, nonostante fossero giovani. Abbiamo conquistato qualche punto in più e, di conseguenza, abbiamo intravisto la possibilità di andare avanti. Purtroppo in alcune partite abbiamo perso qualche punto pesante come, per esempio, il pareggio interno contro la Db Rossoblù Luzzi».

Huerta ci crede

Ultimi nove punti decisivi per i verdetti: «Secondo me si può fare - rimane positivo Huerta - con il calendario che sarà decisivo. Ci sono ancora scontri diretti da giocare, basti pensare che tra due domeniche ci sarà Reggioravagnese-Trebisacce e Stilomonasterace-Paolana. Possiamo fare più punti di Trebisacce e Stilomonasterace, ovviamente ci serviranno tre vittorie».

Huerta inoltre si conferma perno dello scacchiere amaranto: «Mister Candido mi ha dato molta fiducia, come testimonia il mio minutaggio, con lui ho un ottimo rapporto ed è un buon allenatore. Quanto alla mia prestazione stagionale, non penso sia stata la migliore annata perché si può sempre fare meglio, cercherò però di chiudere positivamente questo campionato».