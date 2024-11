Insieme a lui ha rassegnato le proprie dimissioni anche il mister in seconda Francesco Liotti. La squadra del presidente Marrello è reduce dalla sconfitta per 6-0 in casa della Vigor Lamezia e in classifica occupa la penultima posizione

Paolo Gallo non è più l'allenatore del Rende. La notizia è stata diffusa poco fa, attraverso una nota stampa, dalla stessa società del presidente Lucio Marrello. Il tecnico lascia la guida dei biancorossi che ieri hanno subito un pesante 6-0 in casa della Vigor Lamezia. Dopo sei giornate di campionato, il Rende occupa il penultimo posto in classifica con un solo punto conquistato (contro la Palmese ndr), tre reti fatte e ben diciassette subite.

Il comunicato del Rende

La Società Rende Calcio 1968 comunica di aver ricevuto le dimissioni da parte di Mister Paolo Gallo, che da oggi non sarà più l’allenatore della Prima Squadra. Insieme a lui ha rassegnato le proprie dimissioni anche il Mister in Seconda Francesco Liotti. A loro due va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto e per la grande professionalità. Nelle prossime ore sarà comunicato il nome del nuovo Mister!