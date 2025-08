Qualche squadra si è già riunita per il primo raduna, qualcun'altra è invece in attesa di iniziare l'imminente preparazione. In ogni caso l'avvento di agosto porta quel sentore di campionato che si avvicina giorno dopo giorno. Agosto però è anche quel mese dove si va alla ricerca degli ultimi colpi di mercato per completare le rose e, a tal proposito, in Eccellenza c'è tanto fermento con diversi colpi negli ultimi giorni.

Si muove il Praiatortora

Continua a muoversi innanzitutto il Praiatortora che nel weekend ha annunciato un doppio movimento, ovvero un rinnovo e un nuovo arrivo. C'è innanzitutto la riconferma di Andrea Puoli. Cinque stagioni, una sola maglia: il Praiatortora potrà ancora puntare dunque sull’estro del classe 1993. Un quinquennio vissuto sempre all’ombra dell’isola di Dino e con tanta voglia ancora di scrivere altre pagine sportive. L’attaccante, con una grinta da veterano, è un esempio di dedizione, umiltà e spirito di sacrificio. Anche quest’anno ha deciso di restare, perché vuole essere parte integrante di un percorso che finora ha regalato immense soddisfazioni, l’ultima la vittoria della Coppa Italia Dilettanti. Sono state 25 le presenze per lui nell’ultima stagione per un bottino di 1836 minuti complessivi nelle gambe.

Il volto nuovo è invece quello del giovane Aldo Costanzo. Nuovo innesto di qualità per l’attacco dunque, anche perché l’attaccante classe 2006 si è già messo in mostra con la maglia della Vigor Lamezia, conquistando il campionato di Eccellenza e trionfando nella finale regionale Under 19 Calabria.

Bocale, doppio rinnovo

Si muove anche il Bocale che annuncia un importante doppio rinnovo: Tomas Parra e Cristian Lotitto. Quest'ultimo lo scorso anno è stato il punto di riferimento difensivo, basti pensare che è stato il terzo giocatore più utilizzato della rosa con 2372 minuti complessivi nelle gambe (meglio hanno fatto solo il pendolino Barnofsky e il capocannoniere Vincenzo Romano). Si tratta di un difensore, classe 2000, con passaporto portoghese e argentino. Ottimo il suo rendimento e, per due volte nel girone di andata, la traversa gli ha impedito di festeggiare il suo primo gol in biancorosso (contro Soriano e San Luca). Una gioia però solo rimandata dal momento che nel delicato match salvezza contro l’Ardore, il suo colpo di testa finì in rete. Quel gol segnò la svolta della stagione, l’inizio della rincorsa verso quella salvezza aritmetica.

Quanto a Tomas Parra, i numeri parlano chiaro: 28 presenze, 4 assist, 1 gol, 1 traversa ancora sotto shock, 1 salvataggio da eroe a portiere battuto, 1000 e passa km di corsa. Ufficiale dunque il rinnovo del terzino argentino classe 2001. Combattivo mai domo, a lui si deve anche un salvataggio sulla linea a portiere battuto in un match chiave per la salvezza del Bocale, quando a Praia sventò con un coraggioso intervento il possibile pareggio dei padroni di casa.

Colpi per Reggioravagnese e Brancaleone

Non rimane a guardare la Reggioravagnese che continua nella sua opera di rafforzamento in questa campagna estiva. Il club amaranto, come ormai noto, cambierà molto dal punto di vista dell’organico con nuovi interpreti al servizio del neo tecnico Candido. L’ultimo, in ordine di tempo, è quello di Christos Retsos. si tratta di un classe 2001, centrocampista offensivo reduce da una stagione in Eccellenza siciliana con la Polisportiva Gioiosa. Porta con sé visione di gioco, tecnica sopraffina e personalità nelle giocate. Con il numero 10 sulle spalle, sarà uno dei riferimenti della manovra offensiva. Altro tassello andato in porto dunque, per una rosa quasi pronta in vista del sempre più imminente raduno.

Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. Un proverbio che è sempre di attualità e che stavolta tocca anche il Brancaleone. Il club rossoblù, infatti, riabbraccia un suco “vecchio” Leone: ufficiale il ritorno di Nunzio Tripodi. Definito infatti l’accordo per l’estroso e potente esterno classe 1998 che ritorna a vestire i colori rossoblù. Un giocatore di talento, protagonista tra il 2018 e il 2023 di grandissime stagioni in riva allo Jonio. Nel suo curriculum la formazione giovanile nella Reggina e nel Catanzaro, la vittoria del campionato di Eccellenza con il Locri e diversi campionati disputati tra Pro Pellaro, Bocale, Reggiomediterranea, Siderno e Melito.

La Palmese riparte dal suo capitano

Non c’è nave senza il suo condottiero, non c’è spogliatoio senza il suo leader. La Palmese rompe il silenzio di queste ultime settimane e inaugura il proprio mercato estivo con la cosa che sembrerebbe essere più scontata, ma è anche la più importante: Christian Lavecchia sarà ancora il capitano dei neroverdi. C’è infatti il rinnovo della bandiera di questa squadra. Lavecchia porterà almeno per un altro anno la numero 10 sulle spalle, rifiutando numerose offerte che sono pervenute. Un legame indissolubile con questi colori, che sono come una doppia pelle: simbolo di appartenenza, lealtà e passione. Un giocatore che non è solo il fulcro del gioco, ma anche un punto di riferimento per lo spogliatoio, per i giovani, per tutta la città. La sua scelta vale più di mille parole: è amore vero, è attaccamento, è identità. Altra grande annata la sua, quella passata, basti pensare che è stato il secondo giocatore più utilizzato della rosa con 2603 minuti spalmati in 29 presenze. Solo Andreano ne ha fatti di più.