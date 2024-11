Si sono disputate questo pomeriggio le partite valide per la ventinovesima giornata del campionato calabrese di Eccellenza. La fresca vincitrice del campionato Sambiase è ospite dell'ultima in classifica, lo StiloMonasterace, ancora aritmeticamente in corsa per salvarsi. In scena anche il derby tra Reggio Ravagnese e Bocale.

Di seguito i risultati finali, la classifica aggiornata e la prossima (nonché) ultima giornata in programma per domenica 28 aprile 2024.

I risultati

Palmese - Isola CR 1-1

Morrone - PraiaTortora 1-2

Paolana - Cittanova 2-1

Reggio Ravagnese - Bocale 3-2

Scalea - Gioiosa J 1-2

Soriano - Rende 2-1

StiloMonasterace - Sambiase 0-3

Vigor Lamezia - Brancaleone 6-1

La classifica

Sambiase 70

Vigor Lamezia 61

Soriano 55

Cittanova 46

PraiaTortora 43

Brancaleone 42

Rende 41

Bocale 41

Reggio Ravagnese 39

Isola CR 35

Paolana 35

Scalea 31

Palmese 30

Gioiosa J 26

Morrone 22

StiloMonasterace 18

Il prossimo turno

Bocale - Paolana

Brancaleone - Soriano

Cittanova - StiloMonasterace

PraiaTortora - Vigor Lamezia

Gioiosa J - Palmese

Isola CR - Morrone

Rende - Reggio Ravagnese

Sambiase - Scalea