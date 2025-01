Vittoria, gol e gioco. Il 2025 è nel segno della Vigor Lamezia che, nella prima uscita del nuovo anno e valevole per la quindicesima giornata del campionato di Eccellenza, schianta il San Luca per 4-0 e, inoltre, si riprende la vetta della classifica complice anche il contemporaneo pareggio nel big match tra Reggioravagnese e Praiatortora.

Oltre alla netta vittoria, però, c'è da segnalare anche l'esordio dell'acquisto principale del mercato invernale del campionato di Eccellenza: è subito Fioretti-mania, con il centravanti ex Soriano che si (ri)presenta allo stadio D'Ippolito con una doppietta. Un feeling con il gol mai perso e che, adesso, sarà ancora più importante poiché ogni esultanza potrebbe valere l'accesso in Serie D.

Fioretti, esordio con gol

Tra i principali protagonisti della vittoria vigorina c'è dunque il Pistolero che, a fine gara, si esprime così in conferenza stampa: «Sono molto contento di come è andato il mio esordio che, oltre al gol, è stato fondamentale per il contributo dato alla squadra, soprattutto vedendo i risultati della giornata che ci hanno permesso di riprenderci il primo posto».

E ancora: «Sono onorato di tornare a indossare questa maglia che ho già indossato qualche anno fa in Serie D. Ora torno per vincere il campionato e ringrazio il direttore Morelli, il mister Salerno che mi ha cresciuto calcisticamente parlando e so quello che vuole e, soprattutto, i miei nuovi compagni di squadra per l'accoglienza. Ringrazio in particolar modo il mio compagno di reparto Angelo Catania che, nel corso della gara, ha fatto un gran lavoro per farmi spazio e si è visto. In questa squadra ci sono giocatori davvero forti e per me è un piacere giocarci insieme. Il colpo di testa? Non sono altissimo ma stacco bene».