Dopo una stagione culminata con la vittoria della finalissima playoff di Promozione, la DB Rossoblù Luzzi si prepara ad affrontare il campionato di Eccellenza calabrese, un traguardo storico per la società che segna l'inizio di un nuovo ciclo all'insegna di grandi ambizioni.

L'arrivo di mister Salerno ha dato il via a una fase di importanti manovre sul mercato con l'obiettivo di costruire una rosa competitiva e all'altezza del campionato di Eccellenza. La società ha deciso di puntare sulla continuità confermando i pilastri della passata stagione.

Rimangono infatti in rossoblù giocatori del calibro di Gabriele Spagnulo, Luigi Ruffolo, Mattia D'Amato, William Filidoro, Giovanni Foderaro, Oussama Dirane, Marcello Percia Montani, Manolo Mosciaro, Matteo Casella, Giuseppe Leta e Pierfrancesco D'Acri. Ma non solo conferme. La dirigenza ha lavorato senza sosta per rinforzare la squadra con innesti di qualità, in grado di alzare il livello tecnico e di garantire a mister Salerno un ampio ventaglio di scelte. Sono già stati ufficializzati gli arrivi di Orlando Bevilacqua, Paolino Corno, Aitor Ruano e Fabio De Nisi, quest’ultimi due coppia di centrali difensivi e già con il tecnico nella stagione precedente con la Vigor Lamezia. Nomi che fanno sognare i tifosi e che lasciano intendere quali siano le intenzioni della società.

Il mercato, però, è ancora in pieno svolgimento. La società sa che per essere davvero competitiva e pronta a battagliare con tutti, sono necessarie ancora altre pedine. La costruzione di una rosa completa e versatile è la priorità assoluta per mister Salerno e la dirigenza, che stanno lavorando in sintonia per individuare i profili giusti e chiudere le trattative. La sensazione è che la DB Rossoblù Luzzi non abbia ancora finito di stupire e che, a breve, verranno annunciati altri colpi importanti per completare il puzzle.

La DB Rossoblù Luzzi, insomma, non vuole nascondersi continuando a lavorare per strutturare una società solida, capace di crescere passo dopo passo, con l'obiettivo finale di approdare, in un futuro magari non troppo lontano, nel calcio professionistico. L'Eccellenza, per come nelle intenzioni della società, non è un punto di arrivo ma una tappa intermedia.

La passione dei tifosi, il lavoro della dirigenza e l'esperienza di mister Salerno, uniti a una rosa di giocatori di indubbio valore, sono gli ingredienti che renderanno la prossima stagione della DB Rossoblù Luzzi un’incognita da vivere intensamente. La sensazione è che stia per nascere una nuova grande realtà del calcio calabrese pronta a stupire e a far sognare.