Seconda sconfitta consecutiva per i giallorossi, piegati nel recupero dopo aver acciuffato il pari in inferiorità numerica con Braganca. Il tecnico ricostruisce la gara: «Nella ripresa eravamo usciti noi, poi un gol da oltre trenta metri e l'espulsione hanno complicato tutto»

Arriva una sconfitta amara e beffarda, la seconda consecutiva, per il Trebisacce. Nella decima giornata del campionato di Eccellenza, i giallorossi cadono davanti al proprio pubblico per 1-2 contro la Paolana al termine di una sfida vibrante, decisa interamente nelle battute conclusive. Dopo il vantaggio ospite firmato da Shota alla mezz'ora della ripresa e il pareggio di Braganca a due minuti dal novantesimo, a gelare i padroni di casa in pieno recupero ci ha pensato Almeida, autore del gol da tre punti per i tirrenici.

Nel post-partita, l'analisi di mister Serafino Malucchi restituisce tutto il rammarico per un risultato sfuggito all'ultimo respiro nonostante una ripresa giocata con grande cuore.

La lettura del match: equilibrio e ripresa giallorossa

Il tecnico del Trebisacce sottolinea innanzitutto l'intensità della gara, spiegando come i suoi ragazzi fossero riusciti a prendere in mano l'inerzia dell'incontro dopo una prima fase favorevole agli avversari: «Diciamo che è stata una partita caratterizzata da un alto ritmo ma molto equilibrata. Nella prima mezz'ora meglio loro, nella ripresa però siamo usciti noi ma nel nostro momento migliore prendiamo gol da oltre trenta metri».

L'inferiorità numerica, la reazione e la beffa finale

A rendere ancora più in salita il finale di gara, oltre alla prodezza balistica della Paolana, è stato l'episodio disciplinare arrivato pochi istanti più tardi. Nonostante l'uomo in meno, il Trebisacce non ha smesso di spingere, trovando il meritato pareggio prima della doccia fredda definitiva: «Inoltre, cinque minuti dopo, rimaniamo in dieci a causa di un'espulsione ma abbiamo comunque continuato ad attaccare a testa bassa. Dopo un paio di occasioni, a pochi minuti dalla fine troviamo il pareggio con Braganca ma, in pieno recupero e sull'ultima azione, in una mischia in area riescono a fare il 2-1. Peccato per noi».

Resta la prestazione generosa di una squadra capace di reagire alle difficoltà e all'inferiorità numerica, ma che esce dal campo a mani vuote per un episodio proprio allo scadere.