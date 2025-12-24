La squadra di Malucchi al giro di boa è in vetta con 37 punti e il miglior attacco del torneo. Stilomonasterace, la difesa d’acciaio fa volare Papaleo. Tra le delusioni Rossanese e (in parte) DB Rossoblù Luzzi

Il girone d’andata del campionato di Eccellenza si è chiuso dopo quindici giornate ricche di sorprese, conferme e qualche delusione. Al giro di boa, la classifica vede al comando il Trebisacce, vera rivelazione del torneo: neopromossa, la squadra allenata da Serafino Malucchi guida il gruppo con 37 punti, due in più rispetto al Praiatortora di mister Salvatore Viscardi, dimostrando costanza e concretezza soprattutto tra le mura amiche (19 punti su 24 disponibili). Il Trebisacce ha segnato 38 gol (miglior attacco del torneo), subendone appena 11, con un saldo di +27: numeri che raccontano equilibrio tra attacco e difesa e grande affidabilità in trasferta (18 punti conquistati lontano da casa).

Praiatortora, seconda con 35 punti, mantiene un buon passo e dimostra solidità tra le mura amiche (19 punti), ma rispetto al Trebisacce “fatica” leggermente fuori casa (16 punti comunque importanti). I tirrenici hanno realizzato 34 reti e ne hanno subite 11, con un saldo di +23, confermandosi una delle squadre più concrete del torneo.

Tra le squadre più in forma va segnalato lo Stilomonasterace di mister Papaleo (28 punti), capace di esprimere un buon calcio e di ottenere risultati importanti sia in casa (14 punti) che fuori (14 punti). Lo Stilomonasterace può anche vantare la migliore difesa con soli 7 gol subiti. Al contrario, la Rossanese, grande delusa del girone d’andata, è appena sopra la zona play out con 17 punti. I bizantini erano tra i favoriti per il titolo, ma al momento faticano a trovare continuità. Il mercato di riparazione sarà cruciale per invertire la rotta.

Alti e bassi anche per la DB Rossoblù Luzzi: costruita per lottare per il vertice, la squadra ha cambiato allenatore nel corso dell’andata (via Spinelli, dentro Magarò). La svolta è arrivata con risultati positivi che li hanno portati in zona play off, e il 4 gennaio si giocheranno la finalissima di Coppa Italia Dilettanti contro la Deliese.

Buon rendimento per squadre come Virtus Rosarno (25 punti) e Brancaleone (23), mentre ReggioRavagnese, Isola CR, Bocale e Paolana navigano in zona centrale, alternando prestazioni convincenti ad altre meno brillanti.

In coda, le delusioni principali sono Gioiese (7 punti) e Cittanova (3 punti), entrambe con bilanci negativi in termini di gol subiti (rispettivamente 35 e 51) e risultati altalenanti. Da segnalare il caso del Castrovillari (ultimo a -1) penalizzato di 10 punti, che mantiene un voto di fiducia dalla nostra redazione (6). Infine, merita una menzione speciale il Soriano, che dopo un avvio lento è riuscito a rialzarsi e a uscire dalla zona play out, e la Palmese, che nonostante un attacco prolifico (29 gol) paga la fragilità difensiva (33 gol subiti).

Pagellone del girone d’andata:

Trebisacce 9

PraiaTortora 8

StiloMonasterace 8.5

Virtus Rosarno 6

Brancaleone 8

DB Rossoblù Luzzi 5,5

ReggioRavagnese 6,5

Isola CR 6

Bocale 6,5

Paolana 6,5

Soriano 5,5

Palmese 5

Rossanese 4,5

Gioiese 5

Cittanova 4

Castrovillari 6