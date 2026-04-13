Tredicesima vittoria consecutiva per il Praiatortora che sta letteralmente dominando il campionato di Eccellenza. Neanche la sosta di Pasqua ha tolto la fame di successo al club cosentino che, in occasione della ventisettesima giornata, piega anche la Paolana e consolida il primato. Adesso si attende davvero solo la matematica per il salto in Serie D. Decisivo il gol a freddo, dopo quattro minuti, siglato da Leirosa, ma i numeri della squadra di mister Salvatore Viscardi sono impressionanti.

Un ruolino impressionante

Nel post partita si è espresso il dirigente del club, Alfonso Guaragna: «Diciamo che era l'obiettivo che ci aspettavamo, senza dimenticare che era comunque un derby e di conseguenza una partita difficile. Oltre la bellezza della partita, però, c'era grande entusiasmo che ha poi limato il risultato finale. La società ha lavorato tanto per raggiungere questi obiettivi, fermo restando che tutte le partite vanno giocate. Il gruppo però è stato scelto per questo e i ragazzi stanno mettendo in difficoltà il mister nelle scelte, e questa è una cosa che a sua volta lo stimola. Adesso è inutile nasconderci, manca solamente la matematica e i risultati dipendono solo da noi e non più dalle altre squadre. Vorrei fare i complimenti al Trebisacce perché non ha mai mollato e ha tenuto testa».