Tutto esaurito allo Stadio “Gianni Renda” in occasione del derby Sambiase – Vigor Lamezia, gara valevole per la decima giornata del campionato di Eccellenza. Accoglienza calorosa da parte delle due tifoserie locali con cori e colori.

Prima dell’inizio del match, omaggio dei tifosi giallorossi a Danilo Fanello, ex allenatore del Sambiase, che proprio oggi esordisce con la Vigor Lamezia, con uno striscione che recita “Ci sei stato.. nella gioia e nel dolore, mister Fanello Sambiase ti rende onore”. Se da un lato il Sambiase era alla ricerca della vittoria per consolidare la vetta in classifica, dall’altra la Vigor Lamezia – reduce da una settimana turbolenta dovuta al cambio tecnico – voleva ritornare alla vittoria.

Primo tempo

Dopo appena 3’ dal fischio d’inizio, i giallorossi reclamano un rigore per un fallo di De Nisi su Crucitti ma il direttore di gara lascia proseguire il gioco. Al 7’ rimessa laterale di Perri, su sponda di Abayain, capitan Crucitti controlla e insacca in rete, trascinando la propria squadra sull’1-0. I giallorossi sono abili a difendere il vantaggio, di fronte ad una Vigor Lamezia poco pericolosa che non riesce a trovare la giocata vincente. Nei minuti finali del primo parziale, comincia a farsi vedere la compagine biancoverde: al 39’ conclusione dalla lunga distanza di Villella ma Giuliani spedisce in angolo. Al 44’ i biancoverdi guadagnano un calcio piazzato dai 25 metri: Curcio si incarica della battuta e cerca la porta ma trova la pronta respinta della barriera giallorossa. Si va al riposo sul risultato di 1-0.

Secondo tempo

Nella ripresa, una Vigor più propositiva al 21’ sfiora il pareggio: calcio di punizione di Curcio, Catania intercetta di testa ma colpisce il palo. Al 32’ Iania di testa – su calcio d’angolo di Crucitti – non inquadra lo specchio della porta e spedisce fuori. Al 40’ nuova occasione per i biancoverdi con Verso che si rende pericoloso dalla distanza ma Giuliani spedisce in angolo. Nel primo dei 5’ di recupero: ripartenza in solitaria di Djalo che trova la rete del raddoppio.

Esplode il Gianni Renda, i giallorossi – davanti al proprio pubblico – hanno la meglio nel tanto atteso derby e si confermano in vetta alla classifica a quota 23 punti (in attesa della gara Gioiosa – Soriano, infatti, in caso di vittoria, la compagine vibonese si porterebbe a pari punti).

In programma domenica 19 novembre, lo scontro diretto Soriano – Sambiase mentre la Vigor Lamezia affronterà il Cittanova tra le mura amiche del Guido D’Ippolito.

Il tabellino

Sambiase-Vigor Lamezia 2-0

Sambiase: Giuliani, Perri (Morelli 39’st), Schirripa,Monteiro, Colombatti, Strumbo, Scrugli (Iania 27’st) Manu Solomon, Abayian (Djalo 32’st), Crucitti (Frasson 39’st), Umbaca (Cataldi 17’st). A disp. Martino, Cordary, Piriz, Alves. Allenatore: Morelli.

Vigor Lamezia: Columbro, Villella, Amendola (De Fazio 32’st), Mascaro, De Nisi, Calomino (Silvagni 33’st), Foderaro (Percia Montani 25’st), Curcio, Catania, Verso, Bernardi. A disp. Mercuri, Bilotta, Tutino, Silvagni, Chirico, Giampà, Stranges. All. Fanello.

Marcatori: 7' pt Crucitti (S), 91' st Djalo (S)

Arbitri: Bini Alessandro (assistenti: Lavarra Elisa, Otranto Francesco).