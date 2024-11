Si sono disputate questo pomeriggio le partite valide per la ventottesima giornata del campionato calabrese di Eccellenza. Giornata importante per il Sambiase che si laurea aritmeticamente campione grazie alla vittoria per 3-0 contro la Paolana e alla vittoria del Rende per 2-1 contro la Vigor Lamezia.

Di seguito i risultati finali, la classifica aggiornata e la prossima giornata in programma per domenica 21 aprile 2024.

I risultati

Palmese - Scalea 0-1

Bocale - Soriano 1-2

Brancaleone - Morrone 1-2

Cittanova - Reggio Ravagnese 2-0

PraiaTortora - Isola CR 0-1

Gioiosa J - StiloMonasterace 2-1

Rende - Vigor Lamezia 2-1

Sambiase - Paolana 3-0

La classifica

Sambiase 67

Vigor Lamezia 58

Soriano 52

Cittanova 46

Brancaleone 42

Rende 41

Bocale 41

PraiaTortora 40

Reggio Ravagnese 36

Isola CR 34

Paolana 32

Scalea 31

Palmese 29

Gioiosa J 23

Morrone 22

StiloMonasterace 18

Il prossimo turno

Palmese - Isola CR

Morrone - PraiaTortora

Paolana - Cittanova

Reggio Ravagnese - Bocale

Scalea - Gioiosa J

Soriano - Rende

StiloMonasterace - Sambiase

Vigor Lamezia - Brancaleone