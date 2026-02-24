Adesso, col passare delle domeniche, i punti pesano come un macigno perché potrebbero far avvicinare o compromettere gli obiettivi. In archivio il ventiduesimo turno del campionato di Eccellenza che ha messo un altro mattone alle gerarchie finali. Come settimanalmente accade, ecco raccontata la giornata attraverso la top 11 stilata dalla redazione sportiva di LaC News24. Innanzitutto, l'allenatore della settimana è Salvatore Viscardi, timoniere della capolista Praiatortora che ieri ha è uscita vittoriosa da uno dei campi più ostici del torneo: quello dello Stilomonasterace.

La difesa

Consueto 3-4-3 che vede innanzitutto tra i pali Mercuri della Paolana, tra i volti del momento magico dei tirrenici ma, soprattutto, si mette in tasca un altro clean sheet. Nella difesa a tre spicca l'unico con gol, ovvero Bruno della DB Rossoblù Luzzi che, per oltre ottanta minuti, ha fatto accarezzare la vittoria ai suoi in casa della Reggioravagnese. Proprio della Reggioravagnese è l'altro interprete difensivo dal momento che Maesano conferma il suo posto, dopo la "convocazione" di settimana scorsa. Chiude il terzetto Lamberti del Trebisacce, un vero e proprio treno sulla fascia giallorossa.

Il centrocampo

Il centrocampo è guidato da Maitini del Praiatortora, autore del gol che ha aperto le porte alla vittoria nell'ostica trasferta di Monasterace. Gol vittoria, e posto in top 11, anche per Riconosciuto che regala tre punti alla Rossanese e condanna probabilmente la Gioiese al suo destino. Staropoli toglie le castagne dal fuoco al Soriano Fabrizia siglando la rete dell'1-2 in casa dell'Isola Capo Rizzuto mentre, degna di nota, la partita di Acosta che ha trovato la sua prima rete con il Bocale.

L'attacco