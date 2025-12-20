Il week end che sta per iniziare sancirà l'esatta metà della stagione calcistica, dal momento che si giocherà l'ultima giornata del girone di andata del campionato di Eccellenza. Peraltro ultimo impegno del 2025, prima di Natale. Ecco il programma.

Le prime due

Il regalo di Natale il Trebisacce se lo è fatto, ma la favola è ancora a metà libro. I giallorossi settimana scorsa hanno conquistato la vetta dopo una folle rincorsa, e adesso vogliono chiudere l'anno in vetta. Per farlo però devono battere il fanalino di coda Castrovillari, in netta ripresa.

Dopo la battuta d'arresto, deve subito rialzarsi il Praiatortora che ha perso appunto il primato. I tirrenici ospitano la Palmese con l'obiettivo di ritrovare immediatamente i tre punti, cercando così di riprendersi la cima della classifica.

Le altre gare

Bagarre per il terzo posto dove, a contenderselo, sono le due neopromosse Stilomonasterace e Virtus Rosarno entrambe appaiate a 25 punti. Ottimo stato di forma per la formazione di mister Papaleo, reduce da otto risultati utili consecutivi, che ospitano l'Isola Capo Rizzuto anch'essa però in piena zona play off. Non ci sono più giustificazioni invece per la Virtus Rosarno che dopo il black out di Brancaleone sono chiamati a rialzarsi. L'avversario però non è dei più semplici dal momento che allo stadio Giovanni Paolo II verrà una Rossanese impelagata nella griglia play out e deve uscirne.

Deciso a ritrovare anche i tre punti la Reggioravagnese che ospita un Brancaleone in fiducia. La squadra di mister Candido, però, vuole l'intera posta in palio per cercare di riprendersi la terza piazza. Momento di forma anche per il Bocale che sta insidiando le prime posizioni. Per la formazione di Lo Gatto, però, ci sarà l'ostacolo Gioiese con l'acqua alla gola e bisognosa di punti salvezza. Non è un ultimatum ma quasi per la Paolana, che non ha altre possibilità che la vittoria in casa del Cittanova per non mandare alle ortiche gli obiettivi stagionali. Chiude il programma DB Rossoblù Luzzi-Soriano Fabrizia, un match tra due squadre che non meritano la classifica che hanno.

Le partite

Bocale-Gioiese

Castrovillari-Trebisacce

Cittanova-Paolana

DBR Luzzi-Soriano Fabrizia

Praiatortora-Palmese

Reggioravagnese-Brancaleone

Stilomonasterace-Isola CR

V. Rosarno-Rossanese