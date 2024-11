Al ‘Luigi Razza’, quartier generale della Vibonese, ancora nessuna traccia di Luca Calzolaio. Il forte difensore centrale resterà in maglia rossoblu solo in serie D. Domani Di Maria ed i suoi conosceranno il proprio destino. Nel frattempo ingaggiato Bertini

VIBO VALENTIA - Al “Luigi Razza” di Vibo Valentia prosegue il raduno della Vibonese. Entusiasmo per i nuovi arrivi Piemontese, Tricarico e Certomà ed i riconfermati Cosenza e Da Dalt. Preoccupazione, tra i tifosi, invece, per l’assenza di Luca Calzolaio. La sua permanenza a Vibo Valentia non è affatto scontata. Il direttore generale Danilo Beccaria è in pressing sul difensore romano richiestissimo da diverse squadre di serie D. L’inserimento di altri club complica i piani della Vibonese che punta molto sull’ex difensore della Sampdoria qualunque sia la categoria. Per il momento è riuscito a bloccarlo fino a domani quando il Consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti definirà gli organici di serie D e dirà se ci saranno ripescaggi. E’ inutile nasconderlo, la riconferma di Calzolaio è legata alla partecipazione della Vibonese al massimo campionato nazionale dei dilettanti. Il centrale difensivo non se la sente di scendere in Eccellenza e ha comunicato di voler rimanere a Vibo solo nel caso in cui dovesse materializzarsi il ripescaggio in serie D. Domani la Vibonese conoscerà il suo destino e di riflesso Calzolaio saprà cosa fare nell’immediato futuro. Nel frattempo il club rossoblu ha definito l’ingaggio del collega di reparto Gaetano Bertini, il tutto in attesa del sì o del no definitivo di Calzolaio.